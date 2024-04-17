Доллар вырос и обновил максимум за полгода на торгах в Минске

Доллар вырос и обновил максимум за полгода на торгах в Минске1
- 17.04.2024, 15:19
- 2,246
Российский рубль ослаб.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 апреля доллар подорожал.
По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,17% — 3,2809 рубля.
Курс евро «стоит» на месте — 3,49 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,22% — до 3,4771 рубля за 100 российских рублей.
Юань подорожал на 0,49% — до 4,523 рубля за 10 юаней.
Как отмечают banki24.by, по итогам сегодняшних торгов, доллар обновил максимум за полгода. Российский рубль же опустился на четырехмесячный минимум.