закрыть
17 апреля 2024, среда, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар вырос и обновил максимум за полгода на торгах в Минске

1
  • 17.04.2024, 15:19
  • 2,246
Доллар вырос и обновил максимум за полгода на торгах в Минске

Российский рубль ослаб.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 апреля доллар подорожал.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,17% — 3,2809 рубля.

Курс евро «стоит» на месте — 3,49 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,22% — до 3,4771 рубля за 100 российских рублей.

Юань подорожал на 0,49% — до 4,523 рубля за 10 юаней.

Как отмечают banki24.by, по итогам сегодняшних торгов, доллар обновил максимум за полгода. Российский рубль же опустился на четырехмесячный минимум.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич