В Бердянске и Севастополе гремят взрывы, Крымский мост в дыму 7 15.04.2024, 12:06

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иллюстративное фото

ВСУ нанесли ракетный удар.

ВСУ атаковали объекты россиян в Бердянске и Севастополе. Оккупанты сообщают, что видели в небе много авиации, а также ракет. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает «24 Канал».

Российские захватчики сообщили о воздушной тревоге в Севастополе в 11:26 по местному времени. Оккупанты предупреждали об опасности и просили граждан «не снимать на фото или видео работу нашей ПВО».

Местные телеграм-каналы также писали, что в 11:22 россияне закрыли для проезда Крымский мост. После этого в пабликах начала появляться информация о ракетной опасности для Крыма и, в частности, Севастополя.

Сообщается о «дымовой завесе» над Крымским мостом.

В оккупированном Бердянске также громко. Взрывы слышит весь город