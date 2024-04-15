В Бердянске и Севастополе гремят взрывы, Крымский мост в дыму

В Бердянске и Севастополе гремят взрывы, Крымский мост в дыму7
- 15.04.2024, 12:06
- 20,088
ВСУ нанесли ракетный удар.
ВСУ атаковали объекты россиян в Бердянске и Севастополе. Оккупанты сообщают, что видели в небе много авиации, а также ракет. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает «24 Канал».
Российские захватчики сообщили о воздушной тревоге в Севастополе в 11:26 по местному времени. Оккупанты предупреждали об опасности и просили граждан «не снимать на фото или видео работу нашей ПВО».
Местные телеграм-каналы также писали, что в 11:22 россияне закрыли для проезда Крымский мост. После этого в пабликах начала появляться информация о ракетной опасности для Крыма и, в частности, Севастополя.
Сообщается о «дымовой завесе» над Крымским мостом.
В оккупированном Бердянске также громко. Взрывы слышит весь город