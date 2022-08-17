Работала та же система: эксперт сравнил удары по авиабазам россиян в Крыму 17.08.2022, 10:24

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Возможно уничтожение еще и аэродрома в Бельбеке.

На авиабазе россиян в поселке Гвардейское под Севастополем во временно оккупированном Крыму, где 16 августа прогремели взрывы, базировался смешанный авиационный полк на бомбардировщиках Су-24 и Су-25. Удара по ней следовало ожидать.

Такое мнение высказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 канала.

«Сценарий удара по этому аэродрому существовал, как и гипотетически возможное уничтожение еще и аэродрома в Бельбеке, где базируется отдельный истребительный полк», – считает эксперт.

По его мнению, в данном случае логика удара по указанной авиабазе оккупантов понятна, так как выводится из строя вражеская авиация:

«Первым был аэродром «Саки» в Новофедоровке, сейчас – «Гвардейское». Дистанция между ними всего 30 – 40 километров, то есть, скорее всего, работала та же система, что и по «Сакам».

Что же касается взрывов 16 августа возле Джанкоя, то по мнению Каткова, их было невозможно заранее предусмотреть или спрогнозировать.

Взрывы в оккупированном Крыму 16 августа: что известно

Во вторник утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Позже стало известно, что возгорание произошло в российской воинской части в Азовском.

Кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, которых цитировали росСМИ, видели поднимавшийся черный дым.

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