В минской Малиновке пассажир не успел на троллейбус и запустил в него бутылкой 6 17.08.2022, 15:07

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Предмет попал в цель.

Один из читателей рассказал корреспонденту Onlíner о вечернем происшествии в Малиновке. По его словам, вчера около полуночи нетрезвый на вид человек запустил стеклянной бутылкой в окно отъезжающего от остановки троллейбуса. Попал: окно разбито как раз на уровне пассажирского места, где запросто мог кто-то сидеть.

Инцидент, как рассказал очевидец, произошел на остановочном пункте «Поликлиника №25» на улице Сергея Есенина в районе пересечения с улицей Рафиева.

— Пьяный бросил бутылку в троллейбус маршрута №52. Чудом нет пострадавших, — отметил наш читатель.

— Потом этот человек стал убегать. За ним побежал молодой парень в майке «Охрана». Видимо, из ТЦ Maximus, а может быть, просто такая майка у него, — рассказал очевидец.

Мотивом такого поступка, судя по всему, стало то, что человек не успел на троллейбус.

— Он был очень пьян. Когда он не успел на троллейбус, был слышен смех его друзей. Но когда все вышли после случившегося, их тоже не было — убежали, — говорит собеседник.

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