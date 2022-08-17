В Минске продают известную сеть пиццерий
- 17.08.2022, 22:36
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С чем связана продажа – неизвестно.
Сеть заведений «Жуй» выставлена на продажу, сообщает Relax.by. Информация об этом недавно появилось в пабликах о продаже бизнесов.
В объявлении указано, что у заведений наработана база постоянных гостей, налажена доставка, а меню разработано и оптимизировано под минимальное количество персонала.
Первая точка со стритфудом «Жуй» открылась на Комаровском рынке в июне прошлого года. Это проект шеф-повара Сергея Ворошилова и блогера, модели и экс-директорка службы доставки Delivio Александры Виторской. Еще одно заведение открылось позже на Карла Маркса, 17.