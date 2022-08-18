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Лукашисты провалили чемпионат Беларуси по легкой атлетике

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  • 18.08.2022, 9:00
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Лукашисты провалили чемпионат Беларуси по легкой атлетике

Пустые трибуны, пропагандисты и зубр на стометровке.

На днях в Минске стартовал открытый чемпионат страны по легкой атлетике — который, как анонсировала Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА), «станет венцом белорусского легкоатлетического сезона».

Турнир проходит на стадионе «Динамо», вход для зрителей свободный, а помимо зрелищ, обещаны активности от спонсоров и партнеров чемпионата.

Отметим, примерно в то же время начался и Чемпионат Европы по легкой атлетике. Белорусских и российских спортсменов туда не допустили. Так что в Мюнхене бегают, ходят, прыгают, метают диски и молоты, толкают ядра и выступают в многоборье 1540 спортсменов из 48 стран, но — без нас.

«Салідарнасць» решила посмотреть, как живет белорусская легкая атлетика в условиях санкций.

Толп не оказалось — ни возле «Динамо», ни внутри. Открытые входы и, о чудо, никаких досмотровых рамок, никаких патрулей у каждой калитки — заходи, кто хочет, поболей за белорусский спорт.

Прохожу стадион насквозь и проверяю входы-выходы с другой стороны — пара молодых курильщиков и куда-то спешащие женщины мимолетно замечают:

— А что это ворота открыты, футбол сегодня?

— Чемпионат же, — отвечают ребята.

— Правда, что ли? — удивляется одна из прохожих эффективности рекламы национального первенства.

На трибунах аналогичная картина. Зрителей — читай, тренеров, друзей по команде и родственников атлетов — не хватит, чтобы заполнить целиком хотя бы один сектор.

Хотя, будем честны, белорусское легкоатлетическое первенство и до 2020-го не могло похвастаться переполненными трибунами, и остается только тихо завидовать заголовкам и кадрам типа «вечерняя программа ЧМ Европы собрала на стадионе в Мюнхене около 60 тысяч зрителей». К тому же 2022-й, Беларусь, будний день и все желающие увидят чемпионат по спортивному каналу — а что еще ему сейчас показывать?

Белорусские атлеты даже в таких условиях умудряются ставить новые национальные рекорды — Дмитрий Савин в спортивной ходьбе, Илья Карнаухов в беге на 1500 метров, бегунья Эльвира Герман, опять же, в прекрасной форме. Но зрителей отчаянно не хватает.

— Я с этого экрана не вижу ничего, — жалуется на трибунах юноше пожилой мужчина, — если б не было близко идти, лучше бы дома телек включил. Хотя и там сейчас нечего ловить: раньше хоть английскую премьер-лигу показывали.

Предполагаю, что публика появится позже, на обещанную смешанную любительскую эстафету 4х100 с участием звездных спортсменов, сотрудников министерств и различных предприятий. Времени до забега еще очень много, поэтому покидаю трибуны, чтобы посмотреть на площадки партнеров чемпионата и активности для зрителей.

«Локация» МТЗ оказывается тупо сувенирной лавкой, в которой, кроме продавца, нет ни одной живой души. МАЗ хотя бы выставил гоночный джип с Дакара и стилизованные прицепы — сувенирный и фудтрак. Правда, ни модели самосвалов по 150 рублей, ни «Бульба» по-деревенски» (жареные картофельные дольки) по 8 руб. ажиотажа среди болельщиков, атлетов и сотрудников стадиона не вызывают.

Несколько подростков стреляют из специальных пистолетов по электронным «биатлонным» мишеням, еще кто-то рассматривает коллекцию альбомов с фотографиями соревнований разных лет, а вот у киоска Национального антидопингового агентства, равно как и на мини-катке, и на площадке для современного пятиборья, и у машины и столиков МЧС — пусто.

Ближе к официальному открытию соревнований картина меняется: на трибунах появляются сосредоточенные люди с флажками и в шарфиках «Белой Руси», мужчины в отглаженных белых рубашках и при галстуках, группы БРСМовцев, коллективы с госфлагами и символикой своих предприятий. Какой-то начальник стратегически выгодно ставит в пару девушек в красной и зеленой блузках.

— Дайте, я сфотографируюсь красиво, — суетится одна из женщин со стопкой флажков, — вон там большой флаг есть, — и с чувством выполненного долга возвращается обратно.

Заместитель министра спорта Александр Барауля произносит приветственную речь в том духе, как важен турнир и как мы «особо рады видеть гостей из РФ и Израиля», и желает всем показать лучшие турниры и метры.

Певица Ирина Видова-Молчан вкрадчиво, едва ли не в духе романса, исполняет первый куплет гимна (за предыдущие несколько часов репетиций, увы, стало очевидно, что это «фанера») — и вот оно, то, ради чего собралось большинство групп поддержки — звездный час для былых чемпионов и нынешних функционеров.

А еще, оказывается, для пропагандистов; в списках команд слышим фамилии ведущих БТ и ОНТ, председателя БЛФА Ивана Тихона, и даже нового министра образования.

Эстафета проносится стремительно, и едва ли не сразу после финиша часть зрителей, честно отмахавших флажками и огласивших несмелые кричалки, покидает трибуны. В переходах между секторами едва не натыкаюсь на министра спорта Сергея Ковальчука, который через плечо выговаривает помощнику: «Передача слабовата» (видимо, эстафетной палочки?) и на том завершает свою роль в качестве болельщика.

Чуть больше оживления вызывает забег маскотов — спортивных талисманов различных клубов и структур. Хотя, похоже, у них там тоже был какой-то внутренний отбор, и на старт вышли только проверенные персонажи: домовой Бафик от БФЛА, щенок Скай от СКА-Минск, жираф Жорик (волейбольный клуб «Минск»), аист Буслик от НОКа, Бурундук Буружанин (ФК «Минск»), зубр Волат (ХК «Динамо Минск»), рысь Волик (Белорусская федерация волейбола), дракон Цмок от ныне переименованного просто в «Минск» баскетбольного клуба, и единственная девушка — динозавр Динамоша (ФК «Динамо Минск»), которого ведущая упорно называет «дино-Машей».

— Я, чур, за девочку болею! А я за рысь! А я за зубра, вон он какой классный!

— Спорим, аист победит?

— Да ну, у него вон клюв какой, в дорожку зароется. Дракон самый клевый! — радостно перекрикиваются на трибуне подростки-болельщики.

Неправы оказываются все — начав забег в полную силу, на финише 100-метровки маскоты остановились и перешагнули черту все вместе, мол, победила дружба. Получился милый плюшевый старт, после которого трибуны поредели еще на пару десятков человек.

Присоединяюсь к этому людскому ручейку и я. Вне стадиона самая оживленная зона — фудкорт, где «отбывшие смену» болельщики неторопливо пьют пенное и ведут неспортивные разговоры. Юные спасатели и девушки-инструкторы из МЧС скучают в теньке, а за воротами «Динамо» ни звук, ни афиши не намекают, что здесь и сейчас проходит «самый главный старт сезона».

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