Приключения белоруса в «Беняконях»: убегал от пограничников, зубами открыл окно
- 18.08.2022, 14:02
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Все началось с комплимента сотруднице пограничного поста.
Комедийная мелодрама развернулась в пункте пропуска «Бенякони – Шальчининкай». Все началось с того, что белорус решил сделать комплимент сотруднице литовского пограничного поста.
Девушка порыв не оценила и отправила его на возврат. Мужчина, конечно, расстроился, но не растерялся и убежал в литовский лес (штамп в паспорте-то уже стоял), сообщает телеграм-канал «Граница FM».
Литовские пограничники нашли его, привезли обратно в пункт пропуска и в наручниках поместили под охрану.
Бдительность охранника, который отлучился «заварить чайку», сыграла решающую роль. Открыв окно зубами, мужчина спокойно ушел обратно в Беларусь.
После недолгих пограничных переговоров литовские наручники были обменены на белорусский паспорт. В Беларуси мужчина заплатит административный штраф.