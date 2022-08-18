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Приключения белоруса в «Беняконях»: убегал от пограничников, зубами открыл окно

  • 18.08.2022, 14:02
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Приключения белоруса в «Беняконях»: убегал от пограничников, зубами открыл окно

Все началось с комплимента сотруднице пограничного поста.

Комедийная мелодрама развернулась в пункте пропуска «Бенякони – Шальчининкай». Все началось с того, что белорус решил сделать комплимент сотруднице литовского пограничного поста.

Девушка порыв не оценила и отправила его на возврат. Мужчина, конечно, расстроился, но не растерялся и убежал в литовский лес (штамп в паспорте-то уже стоял), сообщает телеграм-канал «Граница FM».

Литовские пограничники нашли его, привезли обратно в пункт пропуска и в наручниках поместили под охрану.

Бдительность охранника, который отлучился «заварить чайку», сыграла решающую роль. Открыв окно зубами, мужчина спокойно ушел обратно в Беларусь.

После недолгих пограничных переговоров литовские наручники были обменены на белорусский паспорт. В Беларуси мужчина заплатит административный штраф.

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