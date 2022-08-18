Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гуттеришем: появились первые подробности

Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гуттеришем: появились первые подробности4
- 18.08.2022, 15:38
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Последним на трехсторонние переговоры прибыл президент Турции.
Сегодня, 18 августа, во Львове проходят трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber.
В Администрации турецкого президента заявили, что по время переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерриша будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны в Украине дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.
Кроме того, президенты Украины и Турции проведут двустороннюю встречу, в ходе которой «обсудят все аспекты отношений» Украины и Турции.
Зеленский, Эрдоган и Гутерриш прибыли во Львов
Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов еще 17 августа. Он успел посетить Львовский национальный университет имени Ивана Франка.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский прибыл во Львов утром четверга. Перед встречей с Эрдоганом и Гутерришем он посетил украинских защитников в военном госпитале.
Последним на трехсторонние переговоры прибыл президент Турции, который вылетел из Анкары на частном самолете в 9 утра четверга. Он долетел до Польши, где провел небольшую встречу с губернатором польского региона Радославом Виатра и послом Турции в Варшаве Ченгизом Камилом Фыратом. После этого турецкий лидер отправился во Львов.
Где будет проходить встреча
Президент Украины Владимир Зеленский примет Эрдогана и Гутерреша в дворце Потоцких в центре Львова.
Ожидается, что после трехсторонней встречи Эрдоган, Зеленский и Гутерриш проведут совместную пресс-конференцию.
Эрдоган может предложить переговоры с Путиным
Турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что во время переговоров президент Турции может предложить Владимиру Зеленскому провести встречу с российским лидеров Владимиром Путиным. При этом Эрдоган якобы будет настаивать на временном прекращении огня, чтобы провести мирные переговоры.