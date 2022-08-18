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Политзаключенного Игоря Олиневича этапировали в жодинскую тюрьму

  • 18.08.2022, 17:23
Политзаключенного Игоря Олиневича этапировали в жодинскую тюрьму

На какой срок анархиста перевели в тюрьму, пока неизвестно.

Политзаключенного Игоря Олиневича этапировали из мозырской колонии в жодинскую тюрьму №8. Произошло это 11 августа, сообщают правозащитники «Весны».

Суд об усилении режима и переводе заключенного прошел 8 августа. На какой срок Олиневича перевели в тюрьму, пока неизвестно.

22 декабря прошлого года Минский областной суд огласил приговоры группе анархистов: Игорю Олиневичу присудили 20 лет лишения свободы.

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