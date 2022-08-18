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Астронавт NASA сделал захватывающие снимки северного сияния из космоса

  • 18.08.2022, 20:47
Астронавт NASA сделал захватывающие снимки северного сияния из космоса

Солнце выпустило в сторону Земли две вспышки.

Астронавт NASA Боб Хайнс, который находится на борту Международной космической станции, опубликовал снимки впечатляющего северного сияния, которое он смог увидеть из космоса. Оно наблюдалось 17 августа и стало результатом умеренной вспышки, произошедшей на Солнце.

«Абсолютно невероятное сияние сегодня. Благодарен недавней солнечной активности, которая вызвала это невероятное зрелище», — написал Хайнс в Twitter.

17 августа Землю охватила умеренная магнитная буря, которая была связана со вспышкой на Солнце. Наша звезда выбросила в сторону планеты поток заряженных частиц, который и привел к возмущениям геомагнитного поля.

Как пишет Space.com, северное сияние возникает, когда Солнце посылает рой заряженных частиц в сторону Земли, это событие называется корональным выбросом массы. Поскольку частицы имеют электрический заряд, магнитное поле нашей планеты притягивает их.

«Кусочки Солнца» текут по магнитным линиям вблизи полюсов нашей планеты и генерируют свечение, поскольку атмосферные молекулы «возбуждаются» электрической активностью. Полярные сияния наблюдаются и на других планетах.

В большинстве случаев магнитные бури, которые охватывают Землю, являются безвредными. Но сильные подобные события могут привести к перебоям в работе спутников, связи и линий электропередач.

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