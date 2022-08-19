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Оккупанты потеряли дрон с подробной информацией об их базе на карте памяти

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  • 19.08.2022, 12:32
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Оккупанты потеряли дрон с подробной информацией об их базе на карте памяти

Эти данные попали в руки украинских разведчиков.

Российские военные потеряли дрон с картой памяти, на которой сохранился обзорный тур их базы в Николаевской области. Эти данные попали в руки украинской разведки.

Об этом сообщает obozrevatel.com. Дальнейшая судьба российских оккупантов из видео неизвестна, но после такого подарка для ВСУ шансов выжить у них мало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

«Тупые рашисты из «второй армии мира» потеряли дрон с картой памяти, где сохранился обзорный тур их базы в Николаевской области. Особая благодарность от украинской разведки, у них стало немного меньше работы», – говорится в сообщении.

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