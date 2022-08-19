«Самое сложное – не найти квартиру, а пройти кастинг» 19.08.2022, 14:39

Белорусы рассказали об особенностях аренды жилья в в Турции и Польше.

Начиная с декабря прошлого года Игорь с супругой и пятилетним ребенком сменили уже две страны. Сначала из Минска они переехали жить в турецкую Анталию, а в августе перебрались в Варшаву. Об опыте поиска квартир и особенностях аренды в этих двух странах они рассказали citydog.io.

«И в Польше, и в Турции искали двухкомнатную квартиру примерно одинакового уровня»

– В обеих странах относительно жилья мы, можно сказать, были в одинаковых условиях: и там, и там искали двухкомнатную квартиру, в которой будет комфортно жить втроем, – рассказывает Игорь. – Правда, классификация по комнатам в этих странах оказалась немного не такой, как в Беларуси. То есть если у нас мы говорим «двухкомнатная квартира», то имеем в виду жилье, в котором будет отдельная кухня и две отдельные комнаты. В Польше кухня чаще всего объединена с гостиной, поэтому отдельная комната будет только одна. А в Турции считают как «2+1», «3+1» – то есть две (или три) спальни и одна гостиная с кухней.

ТУРЦИЯ

О жизни в Турции: легко легализоваться, многие говорят на русском, цены ниже белорусских

– В Турции мы изначально не планировали оставаться жить на постоянной основе, но какое-то время хотелось провести у моря. Раньше в этой стране мы бывали только как туристы, но все равно какие-то свои представления о долгом пребывании были. И стоит признать, что Анталия превзошла все наши ожидания – мы даже не думали, что этот город окажется настолько удобным для жизни.

Везде можно договориться по-английски или даже по-русски: детский сад, стоматология, поликлиника – нигде не было проблем с языком. Приветливый персонал, хорошее обслуживание, удобная инфраструктура. Общественным транспортом можно практически и не пользоваться – в шаговой доступности пляж, детские площадки, кафе, магазины и т.д. Идеальный вариант для пенсии (улыбается).

Плюс ко всему в Турции очень легко легализоваться. Во-первых, белорусам можно до трех месяцев находиться в стране без визы (правда, каждый месяц нужно выезжать хотя бы на день), а во-вторых, вообще без проблем получить ВНЖ. Заявление можно заполнить онлайн, а потом прийти в назначенное время и сдать документы. А преимущество ВНЖ не только в том, что ты можешь год легально находиться в стране, но и в том, что цены для тебя уже не как для туриста, а как для местного. Например, тот же вход в океанариум стоит раз в 5 дешевле.

Ну и еще одно преимущество: в Турции в целом цены ниже, чем в Беларуси или Польше.

Поиск квартиры и оплата: с началом войны цены резко пошли вверх

– Так как мы не знали языка, в Турции мы сначала хотели воспользоваться услугами риелтора. Но потом оказалось, что это бесполезно. Он может показать вам очень плохую квартиру и сказать, что это отличный вариант, надо срочно брать. Поэтому мы стали искать жилье самостоятельно: писали в мессенджер хозяевам сначала на турецком (переводили через переводчик) и уточняли, говорят ли они по-английски.

Найти жилье, которое всем понравилось, удалось достаточно быстро. По приезде мы сняли номер в гостинице на 10 дней, за это время подобрали себе квартиру и переехали.

Хороший уровень жилья, 150 метров от пляжа, все рядом. В самой квартире тоже было все необходимое – и мебель, и бытовая техника. Нам оставалось только перевезти свои личные вещи.

Сразу мы сняли эту квартиру за 450$, но в связи с началом войны, когда в Турцию хлынули потоки белорусов, украинцев и русских, цены на недвижимость сразу пошли вверх – и последние месяцы мы платили уже почти 650$.

Дополнительно оплачиваются коммунальные платежи, но сумма выходила небольшая – 20–30$.

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ПОЛЬША

«В первую очередь надо выбирать район, а в нем уже искать квартиру»

– Перед приездом в Польшу мы первым делом обеспечили себя жильем на первое время – сняли на месяц квартиру у знакомых белорусов. А для поиска постоянного жилья сначала обращались к разным риелторам по рекомендациям – правда, никто из них нам так и не помог. Полезнее оказался бот в «Телеграме», который под ваши запросы и параметры присылает новые объявления с сайтов. А наши опасения насчет языка тоже не оправдались – большинство хозяев говорит на английском или хотя бы на смеси польского и английского.

Что больше всего удивило во время просмотров, так это не само жилье, а окрестности. То есть квартира может быть хорошей, и условия подходящие, а прямо под домом – магазин, где собираются местные алкаши. Как представишь, что придется видеть это каждый день, – уже и не хочется. И самое интересное, что проходишь там же 300–500 метров – и как будто попадаешь в другой город. Новый район а-ля наша Новая Боровая, симпатичные люди с детьми и собачками. Этот контраст, конечно, был для нас культурным шоком. Зато так мы поняли, что в первую очередь надо выбирать район, а в нем уже искать квартиру.

«Самое сложное – не найти квартиру, а пройти кастинг»

– Самым большим вызовом для нас оказался кастинг, который владельцы квартир устраивают среди потенциальных арендаторов. Мы такого еще никогда не видели. Доходило до смешного. Обычно же как: хозяева назначают всем разное время для просмотра – например, одни приходят в 17:00, другие в 17:20, а третьи в 17:40. А однажды хозяин всем назначил одинаковое время. И вот все пришли и стоят под дверью, ждут, когда можно будет зайти посмотреть, – а в квартире, оказывается, еще и предыдущие жильцы живут.

Во время таких кастингов хозяева обычно спрашивают, откуда приехали, смотрят, какого возраста ребенок, спрашивают, есть ли контракт на работу. Иногда могут и доходы попросить подтвердить.

Нам один раз отказали. Причины, конечно, никто не называет, поэтому остается только догадываться.

– Зато когда мы смотрели квартиру, в которой сейчас уже живем, то чувствовали себя мистером и миссис Смит – старались быть легкими, шутить и показывать, какие мы аккуратные, – смеется Игорь. – Реально было похоже на какое-то кино. Хозяева еще посмотрели наши соцсети, расспросили, где мы работаем. И хоть мы были не единственные претенденты на это жилье – приезжали смотреть и до нас, и после, и во время встречи у хозяйки было звонков восемь, – к счастью, этот кастинг мы прошли и нас выбрали, чему мы очень рады.

Квартира расположена близко к центру, хороший район, достаточно просторные комнаты, внутри все есть.

– Отдельно стоит сказать про ценообразование в Польше. Нередко встречаются «скрытые» платежи. Например, если вы снимаете квартиру через риелтора, то платите ему чаще всего 100% месячной аренды: если квартира стоит 3500 злотых (около 740$), то столько же отдадите посреднику. Но бывает и такое, что хозяева тоже пользуются услугами риелтора, который помогает им сдать жилье. И тогда вы должны будете заплатить не только своему посреднику, но и их.

Стоимость, указанная в заголовке объявления, тоже далеко не всегда конечная. Например, цена – 3000 злотых (около 640$). Но дополнительно еще нужно будет оплачивать чинш – обслуживание дома и территории, коммунальные платежи по счетчикам и часто парковочное место. В итоге набегает около 4000 злотых (850$).

Ну и не забываем про обязательный депозит, который тоже равен стоимости месячной аренды. Итого: если снимаете квартиру самостоятельно, будьте готовы заплатить сразу 8000 злотых (1700$). А если через посредника, то и все 12 000 (2550$).

В общем, спрос на квартиры в Польше очень большой, цены тоже немаленькие, а хорошее жилье разбирают моментально. Но теперь мы на своем примере знаем, что иностранцу снять квартиру здесь вполне реально даже самостоятельно – у нас на это ушло около двух недель. Главное – не отчаиваться и не хандрить.

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