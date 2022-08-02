Уехавшая из Беларуси лучница выиграла личный турнир на этапе Кубка Польши 3 2.08.2022, 8:17

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Карина Козловская

Фото: Евгений Тинкевич, minsksport.by

Карина Козловская взяла сразу три золотые медали.

Лучница Карина Козловская, которая в этом году уехала из Беларуси в Польшу, выиграла личный турнир на этапе Кубка этой страны. На этих выходных подписантка письма против насилия выиграла сразу три золотые медали: в личном зачете, в женской команде и в миксте. Кроме того, спортсменка побила свой личный рекорд и два молодежных рекорда Польши.

«У меня с 2019-го не получалось [обновить свой рекорд в Беларуси] — где-то из-за стресса, где-то из-за давления. У нас были разногласия с тренером и главным тренером. В Польше я почувствовала себя гораздо свободнее и легче. У меня увеличилась нагрузка, но тренировки идут в удовольствие. Я снова почувствовала, что это мое призвание», — поделилась спортсменка с сайтом tribuna.com.

После таких результатов растут шансы на быструю смену спортивного гражданства Козловской и яснее видится перспектива ее участия в Олимпийских играх — 2024, мимо которых белорусской сборная с большой вероятностью пролетает.

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