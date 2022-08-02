«Не позорьте голубые береты!» 22 2.08.2022, 22:27

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Белорусские десантники сегодня маршировали под российским флагом.

Традиционный праздник в Беларуси, России, Казахстане и Украине – День воздушно-десантных войск (ВДВ) – прошел 2 августа и в Бобруйске.

Десантники прошлись маршем с лукашенковскими флагами, георгиевскими лентами и российским триколором.

«Видел сегодня на день десантника ходили строевым шагом под нацистским триколором! Честно, это уже перебор! Стыдно за ВДВ! Элитные войска РБ непонятно во что превращаются! Мужики, будьте мужиками! Не позорьте голубые береты!

Настоящих десантников и мужиков с праздником! Носите береты гордо и помните кому присягу давали!», - написал читатель телеграм-канала «Баста!»

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