ВСУ нанесли точный удар по военной базе РФ в Мелитополе 20.08.2022, 8:05

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Мощные взрывы возле аэродрома слышал весь город.

В ночь на субботу, 20 августа, в оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны мощные взрывы. По предварительным данным, было точно попадание в военную базу российских оккупантов.

Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.

«Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным, точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома», — написал Федоров в Telegram.

«Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанет их как можно быстрее. Собираем более подробную информацию», — отметил мэр.