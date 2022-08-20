Американские ученые открыли секрет стройности 2 20.08.2022, 9:14

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Избыточный вес — социальное явление.

Американские ученые установили, что чем выше у женщины доход, тем меньше лишних сантиметров на талии. Ожирение – удел бедных, пишет cursorinfo.co.il.

Почти половина женщин с низким доходом, которые приняли участие в исследовании, страдают ожирением. Ученые проанализировали данные тысяч женщин за 2011-2014 годы и выяснили, что 45,2% из них страдают от избыточного веса и имеют низкий доход.

Представительниц среднего класса, которые имеют ожирение, несколько меньше. По данным ученых и количество составило 42,9%. А вот большинство дам с высоким доходом могут похвастаться стройной фигурой. Лишний вес исследователи обнаружили лишь у 29,7%.

Также ученые нашли закономерность между ожирением и уровнем образование. Оказалось, что малообразованные люди чаще других имеют лишний вес. Ученые предположили, что некоторые американки просто не осознают необходимость вести здоровый образ жизни.

Многие исследователи считают, что погоня за идеальным весом также очень вредна для организма. Ведь из-за этого человек находится в постоянном стрессе. Поэтому порой бодипозитив – это все-таки выход. Но в тоже время принимать себя и любить себя тоже нужно в меру, помните, что ожирение является причиной очень серьезных заболеваний.

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