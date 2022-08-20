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Украинские военные отбросили оккупантов на четырех направлениях

  • 20.08.2022, 9:35
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Украинские военные отбросили оккупантов на четырех направлениях

Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

ВСУ отразили штурмы и отбросили оккупантов на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Новопавловском направлениях.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Из ствольной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, где пытается улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении враг открывал огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка. Активно вел воздушную разведку БПЛА.

Нанес авиационные удары возле Лебяжьего и Залимана. Вел наступательные бои в районе Борщевой, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Довгенького, Сулиговки и Мазановки.

Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили.

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг нанес удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.

Авиация противника действовала вблизи Марьинки. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступает в районе населенного пункта Опросное и Майорск, успеха не имел, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не имел, отступил.

В Запорожском направлении враг задействовал артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времовка, Волшебное и Ольговское.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники. Враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное. Для ведения воздушной разведки враг продолжает активно задействовать БПЛА.

Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков ротации и обманом с обещанными выплатами. Это приводит к отказам россиян от участия в боевых действиях.

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