«Перешел на ссобойки»: как белорус получает $500 и откладывает треть зарплаты 6 20.08.2022, 9:46

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Инженер из Могилева вывел необычную формулу экономии.

Сайт onliner.by рассказал о бюджете белоруса, которые получает $500 в эквиваленте и вывел свою форму, как экономить, но не ограничивать себя.

Александру 29 лет, он инженер-конструктор в строительной сфере, живет в Могилеве.

«Не представляю, как обходился без ведения бюджета раньше»

Я начал вести учет своих доходов и расходов 1 декабря 2019 года и по прошествии двух с половиной лет не могу представить, как обходился без этого раньше. Сравним средний месяц 2020-го и 2022-го по стандартным для меня статьям расхода. Постараюсь описать плюсы этого необходимого для всех, как я считаю, дела — вне зависимости от уровня доходов и расходов.

Когда я только начинал, возник вопрос: где вести учет? Из вариантов было куча программ для смартфонов и Microsoft Excel. Microsoft Excel отпал почти сразу, потому что не хотелось, приходя домой, перебирать все чеки и вносить эти траты. А с учетом того, что я практически всегда плачу картой и на телефон приходят SMS, нужна была программа, которая будет их распознавать. Точно уже не вспомню как, но остановил выбор на «Дзен-мани». Покупка обошлась мне в 46,77 рубля. О приобретении ни разу не жалею, так как это окупилось сполна.

Есть возможность планировать бюджет наперед и добавлять планируемые платежи. Вы никогда не забудете, что через 3 месяца вам надо обновить фильтры воды дома, так как это уже предусмотрено в бюджете. Долги тоже удобно записывать — и те, которые должны вам, и ваши перед другими людьми.

Сразу создал три счета в программе: карта, кошелек и сбережения. По мере пользования сбережения разделились на несколько счетов (разная валюта, карта или наличные, ценные бумаги, вклады).

Категории доходов и расходов разделены на обязательные и необязательные.

В основном доход — это заработная плата, еще иногда случаются подработки. В среднем в месяц всегда получаются заветные для многих $500 в эквиваленте и больше.

Если бы доход был больше, я тратил бы на необязательные вещи, на то, что мне хочется. Может, больше ездил бы куда-то, приставку бы новую купил. Увеличивать траты по основным обязательным статьям я не вижу смысла.

Часть дохода (минимум 10%, а чаще 30%) сразу по приходе переводится в сбережения. С квартирой вопрос решен, так что деньги откладываю, скажем так, на пенсию.

Что касается сбережений, это могут быть белорусские рубли либо покупка валюты. До недавних пор это была еще и покупка ценных бумаг, но с марта 2022 года эта функция недоступна, все средства на данный момент заморожены. Это еще раз подтверждает утверждение о том, что не следует класть все яйца в одну корзину.

Вывод №1: часть сбережений надо всегда держать при себе в наличном виде и иметь возможность воспользоваться ими в любой момент. Всегда необходимо иметь под рукой месячный бюджет в белорусских рублях по обязательным статьям расходов.

К обязательным расходным платежам в моем случае относятся продукты, проезд, коммунальные платежи и так далее. И самое главное, для чего я начинал вести бюджет, — это уменьшение как раз необязательных платежей, что частично у меня и получилось.

Вот основные категории трат:

Продукты+ столовая (обед).

Проезд.

Коммунальные платежи + интернет.

Кофе.

Алкоголь + еда к пиву + сладкое + сигареты.

Фитнес (абонемент в тренажерный зал и бассейн).

Если надо что-то из одежды, покупаю по мере необходимости. На бытовую химию, в принципе, хватает рублей 15 в месяц.

Все операции по карте вносятся из SMS, мне остается только разнести их по соответствующим категориям. Вручную приходится вносить только расходы наличными. В основном это оплата проезда в общественном транспорте, но к этому быстро привыкаешь.

Далее на диаграммах показаны расходы по соответствующим статьям за полный 2020 год (слева) и неполные 8 месяцев 2022-го (справа).

На что уходят деньги? Важные выводы

Продукты + столовая (обед). В 2020 году на продукты было затрачено 2744 рубля плюс 739 рублей на обеды, что в сумме дало 3483 рубля.

В среднем в месяц это 290,25 рубля. В 2022 году среднее за месяц на данный момент — 315,73 рубля. Увеличение не такое большое, учитывая значительное подорожание продуктов, но добиться этого мне удалось за счет отказа от обедов в столовой. В 2021 году я перешел на ссобойки.

Раз в месяц-полтора закупаюсь куриным филе, свининой, куриными бедрами, мясными колбасками, рыбой и делаю заготовки в морозилку. Трачу на это часа два максимум. Остается только с утра достать необходимое из морозилки и вечером приготовить.

Это быстро, достаточно разнообразно в плане еды и дешевле, чем в столовой. Если в 2020 году средний чек в столовой составлял до 4 рублей, то теперь меньше чем с 6 рублями туда и идти нечего. Плюс сэкономленное на обеде время можно потратить на чтение книг или другие свои дела, а не на стояние в очереди.

Вывод №2: дешевле готовить обеды дома. В итоге вы сэкономите не только деньги, но и время.

Проезд. Сюда попадает весь проезд в общественном транспорте, такси и междугородних маршрутках.

В среднем в месяц в 2020 году было потрачено 52,17 рубля, в 2022-м — уже 71,73 рубля. Значительный рост, что неудивительно. На данный момент проезд в маршрутке по Могилеву стоит 1,5 рубля, в 2020-м же он стоил 1 рубль, маршрутка из Могилева в Минск стоила 10 рублей, а сегодня — 20. И если с междугородними переездами и проездом на работу в холодное время года ничего не поделаешь, то с ездой на работу за 1,5 рубля в одну сторону в душной маршрутке соглашаться не хотелось: неприятно, и нет никакого желания платить деньги за то, чтобы тебя потом по этой маршрутке трясло, за ор водителей, а в учебный период еще и часто ехать в полуприседе. Это как минимум небезопасно.

Решение наверняка есть у каждого человека — велосипед. Это быстро, дешевле даже с учетом обслуживания транспортного средства, а еще и полезно. И не надо задыхаться в общественном транспорте.

Я и сам сейчас так езжу: лучше прокачусь на велосипеде 25 минут, чем полчаса буду ехать в маршрутке. Не надо ждать на остановках, к тому же это бесплатно.

Вывод №3: если есть возможность использовать велосипед, сделайте это.

Коммунальные платежи и интернет. Тут все просто: пришла платежка — оплачиваешь. Средние траты в месяц в 2020 году — 90,08 рубля, в 2022-м — 99,71 рубля.

Интернет в 2020 году в среднем обходился в 29,67 рубля, в 2022-м — в 26,14 рубля. Все благодаря тому, что не надо лениться сходить один раз в полтора года и переподключиться на акционных условиях заново.

Вывод №4: надо следить за акционными предложениями от провайдеров и не лениться потратить час-два своего времени на поход в сервисный центр.

Кофе. Люблю кофе так, что для этого есть специальная статья расходов.

В среднем у меня уходит 1 килограмм кофе в месяц. В 2020 году по этой статье я тратил 29,75 рубля в месяц, в 2022-м — уже 42,14 рубля. В 2020 году пачка Dallmayr Prodomo стоила 13,5 рубля, а теперь я его даже не пью: цена стремится к 25 рублям, а то и больше.

Перешел на более бюджетные варианты и стараюсь по возможности покупать по акционным ценам. Беру сразу несколько пачек, так как знаю, что все равно его выпью.

Вывод №5: если нет проблем с хранением каких-то товаров и вы знаете, что в любом случае употребите их, можно взять их при выгодном условии в разумный запас.

Алкоголь + еда к пиву + сладкое + сигареты. Вечернее пиво по пятницам и субботам плюс глазированный сырок к кофе в итоге превращаются в 90,17 рубля в месяц в 2020 году и 154,8 рубля в месяц сейчас.

За время ведения бюджета я выделил отдельную категорию «Еда к пиву» и сделал вывод, что закуску к алкоголю надо делать тоже самому. Десять рублей в ресторанах быстрого питания превращаются в значительную сумму за год.

Курить я начал еще в 2010 году, и теперь страшно подумать, сколько зарплат отдано непонятно кому и непонятно за что. За 2020 год было потрачено 855 рублей, притом что я курил сигареты среднего ценового сегмента. После 2020 года решил, что хватит. Надеюсь, со временем и траты на алкоголь будут стремиться к нулю.

Вывод №6: следите за своими вредными привычками. Сумма потраченных денег даже на протяжении года вас сильно удивит.

Фитнес (абонемент в тренажерный зал и бассейн). В 2020 году средняя стоимость абонемента на 12 занятий в спортзале составляла 45 рублей, сегодня это уже 55 рублей. В 2020 году уходило в среднем 54,67 рубля в месяц, в нынешнем же это 66 рублей.

Вывод 6: занимайтесь спортом, если хотите дожить до пенсии, на которую каждый месяц отдаете 1% от своей заработной платы. А разговоры о том, что это дорого, не соответствуют действительности: на одни сигареты можно тратить больше стоимости абонемента в спортзал.

Это основные выводы, которые я сделал по прошествии двух с половиной лет. За это время я пытался подбить своих друзей на ведение бюджета. Все утверждали, что они в этом не нуждаются, так как и так все знают. Но первый же вопрос о том, сколько в месяц они тратят на продукты и сколько им необходимо денег на обязательные расходы, ставил их в тупик.

И почему-то все думают, что для экономии необходимо себя в чем-то ограничивать. Сложно представить, как отказ от курения или проезда в душной маршрутке меня ограничивает.

Понимаю, что у всех разные статьи и уровень расходов и доходов. Но если вы попробуете вести бюджет, возможно, вам понравится и вы найдете статьи расходов, которые можно сократить, будь то спортзал, дополнительное образование или просто покупка приятной вам вещи.

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