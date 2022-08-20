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В оккупированной Евпатории прогремели новые взрывы

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  • 20.08.2022, 10:22
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В оккупированной Евпатории прогремели новые взрывы

Местные жители сообщают также о взрывах над селом Заозерное.

В субботу утром, 20 августа, в оккупированной Евпатории произошли новые взрывы. После атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе оккупационные власти начали заявлять о «работе ПВО» в Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Крыминформ» и Telegram-канал так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова.

«В Западном Крыму сработала система ПВО», - написал Аксенов.

Тем временем Telegram-каналы сообщают, что взрывы были над селом Заозерное (пригород Евпатории).

Напомним, что сегодня утром дрон атаковал штаб Черноморского флота РФ.

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