В оккупированной Евпатории прогремели новые взрывы

В оккупированной Евпатории прогремели новые взрывы1
- 20.08.2022, 10:22
- 3,588
Местные жители сообщают также о взрывах над селом Заозерное.
В субботу утром, 20 августа, в оккупированной Евпатории произошли новые взрывы. После атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе оккупационные власти начали заявлять о «работе ПВО» в Евпатории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Крыминформ» и Telegram-канал так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова.
«В Западном Крыму сработала система ПВО», - написал Аксенов.
Тем временем Telegram-каналы сообщают, что взрывы были над селом Заозерное (пригород Евпатории).
Напомним, что сегодня утром дрон атаковал штаб Черноморского флота РФ.