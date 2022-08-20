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Мощный взрыв в Севастополе: по штабу Черноморского флота РФ ударили беспилотником

  • 20.08.2022, 9:04
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Мощный взрыв в Севастополе: по штабу Черноморского флота РФ ударили беспилотником

Над штабом оккупантов образовался «гриб».

В субботу утром, 20 августа, во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели новые взрывы.

Над севастопольским штабом Черноморского флота РФ в Крыму поднялся столб густого дыма.

Об этом сообщают местные паблики, передает УНИАН.

Сильный взрыв прогремел около 8:17 утра.

По словам оккупационных властей, в крышу штаба влетел дрон, сбит не был. Хотя, как утверждают кремлевские пропагандисты, российские военные «работали стрелковым оружием».

«К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко», - цитируют росСМИ представителей оккупационной администрации Севастополя.

Территорию оцепили силовики.

Местные Telegram-каналы и оккупационные власти сообщают, что на месте происшествия у здания штаба Черноморского флота работают экстренные службы, а подходы и подъезды, как объясняют «по понятным причинам» перекрыты полицией.

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