В Минске появился новый пляж, о существовании которого мало кто знает 20.08.2022, 10:49

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У него есть примечательная особенность.

С цифрой 21 Минск жил долгое время. Именно столько официальных пляжей было в столице и окрестностях. Однако зимой этого года журналисты onliner.by узнали, что ждем прибавления — столичные власти пообещали к купальному сезону оборудовать еще два «курорта» в черте города. Назывались и локации, где ждать грибки, раздевалки, лежаки, — Цнянское водохранилище (на острове напротив спасательной станции) и водохранилище Дрозды. Посмотрим, что сейчас происходит на новых пляжах, и выясним, знают ли о них минчане.

Едем на Цнянку, на «Островной»

Ожидалось, что новые приятные локации будут готовы к началу купального сезона, ведь площадки уже выбраны, обследованы и даже распланированы. Называлась даже цифра: на преображение еще одного кусочка берега на Цнянском водохранилище выделялось 80 000 рублей. Однако жизнь всегда вносит свои коррективы. Как результат, новый пляж на острове заработал в начале июля. Благо это лето выдалось достаточно жарким, а потому не обидно, что один летний месяц был потерян.

Получилось действительно симпатично: ряд модных лежаков, «выставка» креативных лавочек и, конечно же, песок, который насыпали не жалея. Для любителей отметить праздники на природе есть беседка, где можно разложить яства на большой стол.

Для тех, кто готов напрягать мозг даже на отдыхе, имеются импровизированные шашки. Востребованная, кстати, штука.

Особенность, которую оценят родители: на «Островном» оборудовали место для купания детей (и обучения их плаванию). Безопасный лягушатник огородили понтонами и даже разбили на отдельные дорожки. Счастью детей нет предела.

На новом пляже работают и анонсированные еще весной камеры видеонаблюдения. Изображения с них выводятся на монитор спасательной станции.

А что в Дроздах?

О том, что и Дроздам достанется свой кусочек счастья, стало известно в мае. Новую зону отдыха обещали обустроить в границах пр. Веснинка — ул. Семковской — р. Свислочи. Песочек, десять металлических лежаков, две кабинки для переодевания, четыре скамейки с навесами, контейнерная площадка — так видели пляж проектировщики. Несмотря на сжатые сроки, сдать объект тоже хотели ко Дню независимости.

Однако когда мы приехали на место, то увидели только подготовительные работы. Строители, оказавшиеся на месте, сказали, что еще как минимум неделю на отдых в новой локации можно не рассчитывать. Правда, судя по сегодняшней погоде, с купально-загоральными планами стоит уже завязывать (если, конечно, не махнуть на юга).

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