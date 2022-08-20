Военный эксперт объяснил, зачем Лукашенко комплексы С-300 20.08.2022, 11:02

Участок белорусско-украинской границы длиной в тысячу километров в любой момент может стать «горячим».

Появилась информация, что Россия накапливает ракеты для зенитного ракетного комплекса С-300 в Беларуси.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, нельзя забывать, что, кроме горячих точек, у Украины еще есть холодный участок протяженностью в тысячу километров вдоль белорусской границы. Она в любой момент может стать горячей.

«Паниковать не нужно. Однако всегда следует помнить, что угроза эскалации со стороны Беларуси существует. Учитывая все данные о перемещении и концентрации ракет, существует ненулевая вероятность того, что начнется наступление со стороны Беларуси. Для этого они могут усиливать, в частности, ПВО», – отметил Олег Катков.

Кроме этого, в Беларуси снова объявили очередные учения, направленные авиационной составляющей и ПВО. Так, они могут оправдать значительное перемещение ЗРК и авиации.

Оккупанты уже неоднократно использовали ракеты для С-300 для ударов по Николаеву, которые вообще к этому не приспособлены. Есть угроза, что Лукашенко когда-нибудь попытается сделать это на Севере Украины. Сейчас верифицированная дальность этих ракет – 110-120 км.

«Когда оккупанты впервые ударили этими ракетами, многие военные эксперты не поверили в такое расстояние. Ведь ракета имеет радиокомандное управление, поэтому дальность должна быть исключительно по радиогоризонту – до 40 километров, после чего сигнал теряется», – объяснил эксперт.

Катков считает, что оккупанты запускают ракету; ведут ее, пока могут, а впоследствии теряют контроль над ней где-то на высоте 1 километра. После этого она еще улетает и вертикально падает вниз. Уровень отклонения у таких ракет – около 500 метров.

«Даже в СССР считали неэффективным использовать ракеты для С-300 для ударов по земле. Там осколочно-фугасная часть с боевой частью в 160-200 килограммов максимум. Она направлена на уничтожение самолетов, а не ударов по земле. Однако для террора населения оккупантам это подходит.Мы постоянно ищем военную логику в действиях россиян, а они действуют как террористы», - отметил Олег Катков.

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