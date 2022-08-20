В Запорожской области уничтожили редчайшую РЛС оккупантов «Зоопарк-1» 3 20.08.2022, 13:37

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Вместе с ней подбили несколько единиц автомобильной и бронированной техники.

В Запорожской области Вооруженные силы Украины уничтожили редчайший радиолокационный комплекс оккупантов «Зоопарк-1».

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

«19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского «аналоговнета» - радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1» и четыре единицы автомобильной и бронированной техники», - говорится в сообщении.

Там отметили, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии.

Что нужно знать о РЛС «Зоопарк-1»?

Российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. «Зоопарк-1» предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

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