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Снайпер-наемник из ЧВК «разнес» российскую армию

  • 20.08.2022, 14:00
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Снайпер-наемник из ЧВК «разнес» российскую армию

Украинская разведка перехватила разговор оккупанта с отцом.

Российский снайпер перешел из частной военной компании в состав Вооруженных сил РФ и рассказал о разнице между армией и ЧВК. Сравнение оказалось не в пользу «второй армии мира».

Об этом один российский военный рассказал своему отцу по телефону. Разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Перехват разговора оккупанта с отцом

«У нас есть снайпер, который в ЧВК служил. Нормальный пацан. Решил попробовать, что такое российская армия, подписал контракт. Говорит: «Г…но! Больше не уйду. Обратно в ЧВК вернусь», – рассказал оккупант.

Также российский военный поделился информацией о том, что «срочники» проходят службу сразу на войне и о том, что все военные думали, что попадут хотя бы в Сирию (очевидно, в Сирии проще и безопаснее, ведь в основном Россия там не использует пехоту, а только наносит авиаудары) или Нагорный Карабах в составе сил миротворческой миссии (где не нужно активно участвовать в боевых действиях).

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