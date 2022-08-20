Названа ягода, которая способствует быстрому похудению 20.08.2022, 14:06

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Чтобы получить максимум пользы, ее надо есть часто, но небольшими порциями.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков советует всем желающим похудеть как можно чаще есть малину. Ягода может ускорить снижение веса благодаря мочегонному эффекту, а также ряду других уникальный свойств, пишет cursorinfo.co.il.

Малина также способствует снижению воспалительных процессов в организме. Это также ускоряет похудение, ведь часто за избыточным весом человека скрыто хроническое воспаление. Однако, отметил врач, дозы малины должны быть умеренными. Дело в том, что высокая фруктозная нагрузка на печень может оказать противоположный эффект на процесс похудения, поэтому нельзя есть малину в больших количествах.

Также, заключил специалист, малину в больших количествах не стоит есть при обострениях гастритов, язвенных болезней, для людей с подагрой и аллергическими реакциями.

Иными словами, чтобы получить максимум пользы от этой ягоды, ешьте ее часто, но небольшими порциями.

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