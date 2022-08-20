Российские корабли бегут из бухты Севастополя после подрыва штаба Черноморского флота 6 20.08.2022, 15:22

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Флот оккупантов в спешке выводят, опасаясь новых атак.

Украинская мониторинговая группа сообщает, что часть военного флота России выходит из бухты Севастополя. Скорее всего, это делается для того, чтобы избежать попадания по флоту.

Отметим, что о выводе всего состава не говорится – оккупанты выводят лишь часть кораблей, передает 24 канал.

После взрыва в Севастополе оккупанты подняли в небо боевой вертолет, чтобы патрулировать ситуацию в городе. Местные жители паникуют, поэтому оккупационные власти пытаются успокоить людей всеми способами. В частности, «гауляйтеры» заверили, что уже усилили ПВО у штаба Черноморского флота РФ.

Напомним, что утро 20 августа было в Крыму довольно неспокойным. Полуостров буквально атаковали беспилотники. Взрывы раздавались в Севастополе, Бахчисарае и Евпатории.

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