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Арестованная суперъяхта российского магната под санкциями впервые уйдет с молотка

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  • 20.08.2022, 16:35
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Арестованная суперъяхта российского магната под санкциями впервые уйдет с молотка

Рыночная стоимость 72,5-метровой Axioma оценивается в $75 миллионов.

Суперяхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского уйдет с молотка по решению гибралтарского суда, а деньги достанутся американскому банку, передает ВВС.

После российского вторжения в Украину Запад ввел санкции против зависимых от Путина российских миллиардеров и чиновников. Несколько связанных с ними суперъяхт были арестованы, однако ни одна до сих пор не выставлялась на аукцион.

Рыночная стоимость 72,5-метровой Axioma оценивается в 75 млн долларов, однако скорее всего она уйдет с молотка дешевле. Под аукцион отведен всего один день - ближайший вторник, а инициатора продажи - американский банк JP Morgan удовлетворит сумма и втрое меньше.

JP Morgan убедил суд Гибралтара продать лодку для погашения долга Пумпянского перед банком на 20 млн долларов.

Axioma была построена в 2013 году и первоначально носила имя Red Square. Пумпянский сдавал лодку в аренду всем желающим за 549 тысяч евро в неделю.

Пумпянский попал под санкции ЕС, Британии и США. Он тут же вышел из бенефициаров и покинул совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Аналогично поступили многие российские миллиардеры.

Активисты призывают власти стран, арестовавших яхты, продать их, а деньги отдать на содержание миллионов украинских беженцев, бежавших от российских бомбежек и оккупации. К тому же содержание каждой арестованной яхты обходится в сотни тысяч евро, и эти счета теперь оплачивают не подсанкционные владельцы, а западные налогоплательщики.

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