Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Минске
- 20.08.2022, 17:33
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Во время полета вывалились кислородные маски и самолет стал снижаться.
Вчерашний рейс TK7698 Turkish Airlines по маршруту Анкара-Москва экстренно сел в Минске. Пассажиры сообщают, что во время полета вывалились маски и самолет пошел на снижение, пишет «Наша нива».
Официальные причины экстренной посадки в аэропорту Минска авиакомпания не озвучила.
Родственники пассажиров утверждают, что их оставили без гостиницы, еды и воды с 2 до 6 часов, потом сказали, что необходимо за свой счет купить дорогой билет, а расходы будут возмещены позже.
По данным сервиса FlightRadar24, самолет до сих пор находится в Минске.