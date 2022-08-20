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Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Минске

  • 20.08.2022, 17:33
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Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Минске

Во время полета вывалились кислородные маски и самолет стал снижаться.

Вчерашний рейс TK7698 Turkish Airlines по маршруту Анкара-Москва экстренно сел в Минске. Пассажиры сообщают, что во время полета вывалились маски и самолет пошел на снижение, пишет «Наша нива».

Официальные причины экстренной посадки в аэропорту Минска авиакомпания не озвучила.

Родственники пассажиров утверждают, что их оставили без гостиницы, еды и воды с 2 до 6 часов, потом сказали, что необходимо за свой счет купить дорогой билет, а расходы будут возмещены позже.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет до сих пор находится в Минске.

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