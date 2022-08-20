Политтехнолог: Взрывы в Крыму - это «проверка» Путина 3 20.08.2022, 18:39

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Российский диктатор угрожал «жестким ответом», а на самом же деле совсем на них не реагирует.

Президент РФ Путин не реагирует на взрывы во временно оккупированном Крыму, хотя до этого он и его прихвостни неоднократно угрожали «жестким ответом». Это означает, что Украина может делать «что угодно».

Таким мнением в эфире «24 канала» поделился политтехнолог Михаил Шейтельман.

Эксперт считает, что «бавовна» на полуострове был так называемой «проверкой» Путина. Он никак на это не отреагировал, поэтому это может быть неким сигналом. Ранее диктатор сам устраивал так называемые «проверки», когда пытался выяснить, насколько далеко может зайти его агрессия. Путин хотел увидеть, введут ли против него и РФ новые санкции после очередных ударов по городам Украины.

- Мы тоже проверяли Путина. 10 дней Крым обстреливается. Вы же помните, какое заявление по этому поводу сделал Путин? Правильно – никакое, - заявил Шейтельман.

Именно поэтому мы можем делать «что угодно», ведь Украине нечего бояться, считает политолог. Путин считает Крым своей территорией, однако молчит, когда там горят и взрываются склады.

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