Генштаб ВСУ: Украинские воины отбили ряд штурмов россиян 20.08.2022, 18:52

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Главные события сегодняшнего дня на фронте.

Российские военные сосредоточили усилия на возобновлении наступательных действий на Славянском направлении. Украинские бойцы дали отпор во время череды вражеских штурмов. Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

- на Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск на границе не обнаружено, однако угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется;

- на Северском направлении враг удерживает подразделения для сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Оккупанты обстреляли из минометов позиции украинских бойцов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей;

- на Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на удержании позиций. Обстреливал районы населенных пунктов Карасевка, Большие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги. Также ударил авиацией возле Прудянки и верхнего Салтова. Проводил разведку неподалеку Русских Тишков и Золочева;

- на Славянском направлении оккупанты сосредоточили усилия на возобновлении наступательных действий. Обстреляли районы населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чепель, Протопоповка и Довгенькое;

- Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Долгенькое - Курулька. Как результат - украинские воины нанесли противнику потери и отбросили его назад, - пишет Генштаб.

- на Донецком направлении россияне продолжают наступательные действия. Сосредоточили усилия на Бахмутском направлении;

- на Краматорском направлении враг обстрелял районы Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звановки и Райгородка;

«Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное - Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно», - добавляет пресс-служба.

- на Бахмутском направлении россияне обстреляли вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки;

«Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка - Соледар, Покровское - Бахмутское, Покровское - Бахмут, Вершина - Зайцевое, Вершина - Кодема, Майское - Зайцевое, Майское - Кодема, Семигорье - Зайцевое, Гладосовое - Кодема, успеха не имели, получили жесткий отпор», - отмечает Генштаб.

- на Авдеевском направлении оккупанты нанесли удар возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Также вели наступательные бои в направлениях Горловка - Майорск, Спартак - Опытное, Донецк - Пески, Старомихайловка — Первомайское;

- на Новопавловском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Пытались наступать в направлении Благодатное - Золотая Нива, однако получили отпор;

- на Запорожском направлении враг пытается не допустить продвижения наших воинов.

Наносил удары по районам населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополье и других;

- на Южнобугском направлении оккупанты сосредоточили усилия на содержании занятых районов и сковывании действий наших воинов. Обстреляли районы Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов;

«Корабельная группировка противника в готовности к применению удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр», - добавляет пресс-служба.

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