закрыть
20 августа 2022, суббота, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ: Украинские воины отбили ряд штурмов россиян

  • 20.08.2022, 18:52
  • 1,032
Генштаб ВСУ: Украинские воины отбили ряд штурмов россиян

Главные события сегодняшнего дня на фронте.

Российские военные сосредоточили усилия на возобновлении наступательных действий на Славянском направлении. Украинские бойцы дали отпор во время череды вражеских штурмов. Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

- на Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск на границе не обнаружено, однако угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется;

- на Северском направлении враг удерживает подразделения для сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Оккупанты обстреляли из минометов позиции украинских бойцов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей;

- на Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на удержании позиций. Обстреливал районы населенных пунктов Карасевка, Большие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги. Также ударил авиацией возле Прудянки и верхнего Салтова. Проводил разведку неподалеку Русских Тишков и Золочева;

- на Славянском направлении оккупанты сосредоточили усилия на возобновлении наступательных действий. Обстреляли районы населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чепель, Протопоповка и Довгенькое;

- Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Долгенькое - Курулька. Как результат - украинские воины нанесли противнику потери и отбросили его назад, - пишет Генштаб.

- на Донецком направлении россияне продолжают наступательные действия. Сосредоточили усилия на Бахмутском направлении;

- на Краматорском направлении враг обстрелял районы Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звановки и Райгородка;

«Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное - Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно», - добавляет пресс-служба.

- на Бахмутском направлении россияне обстреляли вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки;

«Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка - Соледар, Покровское - Бахмутское, Покровское - Бахмут, Вершина - Зайцевое, Вершина - Кодема, Майское - Зайцевое, Майское - Кодема, Семигорье - Зайцевое, Гладосовое - Кодема, успеха не имели, получили жесткий отпор», - отмечает Генштаб.

- на Авдеевском направлении оккупанты нанесли удар возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Также вели наступательные бои в направлениях Горловка - Майорск, Спартак - Опытное, Донецк - Пески, Старомихайловка — Первомайское;

- на Новопавловском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Пытались наступать в направлении Благодатное - Золотая Нива, однако получили отпор;

- на Запорожском направлении враг пытается не допустить продвижения наших воинов.

Наносил удары по районам населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополье и других;

- на Южнобугском направлении оккупанты сосредоточили усилия на содержании занятых районов и сковывании действий наших воинов. Обстреляли районы Николаева, Украинки, Александровки и еще пятнадцати населенных пунктов;

«Корабельная группировка противника в готовности к применению удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр», - добавляет пресс-служба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников