«Таракан продал Беларусь Путину и российским спецслужбам»9
- 20.08.2022, 19:46
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Кремль использует нашу страну, как плацдарм для размещения военной техники и нанесения ударов по Украине.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- В 2020 году наш народ почти обрел свободу и демократию, но вмешался «братский» народ России, в лице проплаченных, завербованных силовиком и представителей российских спецслужб.
Сейчас нашу страну Кремль использует как плацдарм для размещения военной техники и нанесения ударов по территории Украины, использует белорусские боеприпасы для ведения боевых действий, активно вербует белорусов для участия в войне.
Такие действия Путина по отношению к Беларуси только усугубляют отношения с международным сообществом и Украиной. Этого можно было бы избежать, но России выгоден контролируемый шут Лукашенко.
Кремль говорил о «дружбе и братском народе», но в это же время вербовал всех представителей силового блока. Пока в кресле будет контролируемый Путином Лукашенко, будущего в Беларуси не будет.
Ее ждет исход кремлевской России - ежедневная порция пропаганды, бедность, диктатура, иллюзия свободы, страх того, что завтра за комментарий в интернете могут посадить на 10 лет.
Хотите этого? Конечно нет. Поэтому продолжаем сопротивление по всем фронтами, и делаем каждый то, что ему по силам.