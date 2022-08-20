закрыть
20 августа 2022, суббота, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Таракан продал Беларусь Путину и российским спецслужбам»

9
  • 20.08.2022, 19:46
  • 5,756
«Таракан продал Беларусь Путину и российским спецслужбам»

Кремль использует нашу страну, как плацдарм для размещения военной техники и нанесения ударов по Украине.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- В 2020 году наш народ почти обрел свободу и демократию, но вмешался «братский» народ России, в лице проплаченных, завербованных силовиком и представителей российских спецслужб.

Сейчас нашу страну Кремль использует как плацдарм для размещения военной техники и нанесения ударов по территории Украины, использует белорусские боеприпасы для ведения боевых действий, активно вербует белорусов для участия в войне.

Такие действия Путина по отношению к Беларуси только усугубляют отношения с международным сообществом и Украиной. Этого можно было бы избежать, но России выгоден контролируемый шут Лукашенко.

Кремль говорил о «дружбе и братском народе», но в это же время вербовал всех представителей силового блока. Пока в кресле будет контролируемый Путином Лукашенко, будущего в Беларуси не будет.

Ее ждет исход кремлевской России - ежедневная порция пропаганды, бедность, диктатура, иллюзия свободы, страх того, что завтра за комментарий в интернете могут посадить на 10 лет.

Хотите этого? Конечно нет. Поэтому продолжаем сопротивление по всем фронтами, и делаем каждый то, что ему по силам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников