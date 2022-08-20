Что почем на минской Комаровке в эти выходные 1 20.08.2022, 20:40

Клубника стоит от 7 рублей за кило.

«Минск-Новости» заглянули на главный рынок Мінска и посмотрели, почем сейчас продают сезонную продукцию.

Первые фруктово-ягодные ряды действительно встречают каждого посетителя сладким смешанным ароматом, в котором ярко выделяется клубника. Красная красавица привлекает ухоженным видом, но цена может оттолкнуть: это вам не 4 рубля за кило, а все 7–8. Зато одна из последних, нужно успеть наесться до следующего года.

Видимо, клубника хорошо продается, раз многие продавцы привлекают внимание случайных прохожих больше к малине, которая лежит рядом и оценивается в 12. На пару рублей дешевле продают ежевику, которой сейчас на Комаровке очень много.

Сочную сладкую черешню отдадут за приятные 5 рублей, а вот кислую вишню — за 7. Не перепутайте голубику и чернику: первая стоит 13–15 рублей за кило, вторая — 8–10. Есть еще белорусский крыжовник, его реализуют за 7,5 рубля.

Большой популярностью пользуются яблоки, а именно белый налив. Стоимость разная: от 1,5 рубля (но очень мелкие) до 4 за 1 кг. Другие сорта тоже есть, в среднем за них придется заплатить 3–4 рубля.

Активнее минчане и гости столицы покупают дыни и арбузы. Все-таки вторая половина августа и сентябрь ассоциируются именно с этими сезонными продуктами. И уже те, кто месяц назад говорил: «Не время», сейчас присматривают хороший вариант, с умным видом стуча по арбузу и проверяя внешний вид дыни. По цене: полосатую ягоду можно купить за 2,5 рубля (за 1 кг), дыню — от 3,5 до 5.

Все еще заполнены прилавки нектаринами, персиками и абрикосами, хотя последних значительно меньше в сравнении. Цены, как и на прошлой неделе, от 5–6 за сладкие и сочные фрукты. Слива стоит 5 рублей, виноград — от 4 до 6, кило ананаса — 2,5.

По словам продавцов, многие сейчас интересуются инжиром. Но дорогое это удовольствие: один небольшой плод стоит 4,5 рубля.

Перейдем к овощным рядам и пробежимся по топовым покупкам минчан. Картошку продают от 80 копеек до 2–3 рублей. Огурцы — 1,5–2 рубля (пупырчатые, очень вкусные, если верить надписям на бумажке), а томаты могут попасть в руки покупателей как за 1,5, так и за 6 рублей (все зависит от сорта и размера).

В районе 2 стоит 1 кг моркови, свеклы и баклажана. Зелень (петрушка, укроп, перья лука) продают за 1,2–1,5 рубля за пучок 100 г.

Хорошо расходится кукуруза — от 3 до 3,5 рубля. А еще кое-где продают лисички — 10 рублей за кило. Сейчас на рынке мало продавцов с грибами, поскольку нынешняя погода совсем не благоприятствует их появлению, ждем дождей.

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