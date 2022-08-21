«Второй шок у подруги случился из-за католических храмов» 6 21.08.2022, 10:40

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Журналисты поговорили с россиянами, которые стали чаще ездить в Беларусь за покупками.

Среди россиян новый тренд: отдыхать в Беларуси. Увеличению подобного туризма способствуют санкции, уход из России мировых брендов, невозможность путешествовать во многие европейские страны и даже желание съесть бургер из «Макдональдса».

Журналисты zerkalo.io поговорили с россиянками, которые поехали отдыхать в Беларусь — о ценах, мотивации и впечатлениях от поездки.

«Цены в супермаркетах, на рынках, в ресторанах, на такси раза в полтора ниже московских»

Наталье 46 лет, женщина живет в Москве. До этой поездки уже была в Минске несколько раз: там живут друзья семьи и там же работал гражданский муж собеседницы.

— Он закончил работать с 1 августа, и мы решили немного прокатиться по Беларуси. Были в Гродно, Бресте, Витебске и Несвиже. В Бресте понравилось больше всего после Минска. Центральная улица, фонарики, уютно! — описывает Наталья. — По магазинам ходила, конечно же. Inditex же ушел из России. Так что в каждый визит в Беларусь я посвящала полдня «Заре», мимоходом забегала в Stradivarius, «Бершку».

— Общее впечатление: в Беларуси очень спокойно, никто никуда не торопится, в отличие от нас, москвичей. И совершенно прекрасно то, что не пробок! За 20 минут можно добраться на машине в любой район Минска, — восторженно отмечает россиянка. — Еще мне очень нравятся парки Минска: Победителей, Дрозды. В предыдущие визиты, несколько лет назад, мне вообще не нравился этот город: очень много советской архитектуры, уродливых зданий. Но в последнее время я прониклась.

Проблем с белорусами, отмечает россиянка, у пары не возникало. А вот на вопрос о стоимости поездки по стране женщина отвечает просто:

— Этого я даже и не знаю. Муж занимается денежными вопросами, я этим голову стараюсь не забивать. Но цены в Беларуси в супермаркетах, на рынках, в ресторанах, на такси раза в полтора ниже московских.

В конце Наталья уверенно говорит, что точно приедет еще не один раз. И добавляет, подтверждая тенденцию превращения Беларуси в популярный для россиян курорт:

— Кстати, моя подруга из Москвы в ближайшие выходные тоже собирается приехать в Минск, погулять и «пошопиться».

«Второй шок у подруги случился из-за католических храмов»

— До сих пор в Беларуси не была, но очень давно собиралась. По роду своей деятельности у меня не получается выкроить время на большой отпуск. Формат пяти дней самый удобный. Беларусь подходила и по длительности, и по бюджету на поездку, — рассказывает Марина.

Собеседница живет в Твери, работает главным редактором «Бизнес газеты» и преподавательницей интернет-журналистики для школьников. Женщине 50 лет. В Беларусь ездила с подругой и ее 22-летним сыном, который очень хотел увидеть Брестскую крепость.

— В наш тур входили Минск, Несвиж, Мир, Брест. Соответственно, нас повозили, поводили по Минску, замки, Хатынь, Брестская крепость. Тот случай, когда не могу сказать, что понравилось больше. Понравилось все! Я под очень большим впечатлением. Сильные эмоции были везде. В Хатыни у нас пол группы, включая мужчин, плакали. Моя подруга про замок в Несвиже сказала: «Я много чего в этой жизни видела, но такое впервые». Второй шок у нее случился из-за католических храмов, которые она, будучи православной, увидела впервые (мы были в Красном костеле в Минске и в костеле Несвижа).

В Минске мы заходили только в фирменный магазин «Коммунарки», а в Бресте были на центральном рынке. В России все знают, что в Беларуси самые качественные продукты, до сих пор выпускающиеся по ГОСТу. Поэтому мы покупали шоколад, конфеты, колбасу. У нас, конечно, все это тоже есть, но и ценник значительно выше.

Автобусный тур компании из троих людей обошелся в 16 тысяч российских рублей (680 белорусских). На траты в поездке (продукты, сувениры и прочие мелочи) у Марины ушло около 6 тысяч (255 белорусских рублей).

— По сумме — очень комфортный бюджет. Если сравнивать с другими летними маршрутами по России, то стоимость приемлемая. С нами в группе ехали пенсионеры, значит, они тоже могут себе это позволить, — резюмирует женщина.

— Белорусы понимали, что мы не местные, только когда мы начинали расплачиваться белорусскими рублями. Сложно разобраться в монетках, и люди на рынках и в магазинах помогали нам. На рынке со словами «у вас в России такого нет» нас накормили и творогом, и сметаной, и колбасой. Особенно хотелось бы выделить нашего экскурсовода по Минску, Несвижу и Миру. Она потрясающая! Первый раз встречаю экскурсовода, который с такой любовью и до мельчайших подробностей рассказывает обо всем.

Могу сказать, что я влюбилась в Беларусь. По факту — это заграница. Но заграничного и чужого не чувствовалось. Ощущение, что находишься дома. Комфортно и безопасно, — уверена собеседница. — Мы вернулись домой и буквально на второй день начали планировать следующую поездку. Но собираемся теперь ехать сами, без экскурсионной группы, чтобы было больше времени погулять.

«Очень рекомендую теперь всем!»

А вот поездка Юлии в Беларусь оказалась спонтанной. Женщина давно хотела посмотреть нашу страну, но никак не находилось время. Путешествие родилось само собой в разговоре с коллегой: обсуждали, куда бы рвануть на несколько дней на ближайших выходных, и решили поехать в Беларусь.

Дальше все было просто: коллеги вбили в навигаторе маршрут «Подольск — Минск», поняли, что ехать всего 8 часов.

— С нами еще девочка напросилась и мы рванули, счастливые! Обожаю легких на подъем людей, — рассказывает собеседница. — Так как это была спонтанная поездка, жилье и маршрут смотрели уже в дороге. Жили в Минске, на проспекте Независимости, обошли город вдоль и поперек. 53 километра пешком за три дня.

Минск Юлия описывает так: «Город чудесный, все неторопливые, спокойные».

— Жили рядом с улицей Зыбицкой, поэтому вечера у нас были очень активные, с уличными музыкантами — все очень атмосферно. Есть где потанцевать и вкусно покушать, особенно понравились национальные блюда. Еда очень порадовала, ценники в ресторанах для нас приемлемые, дешевле чем в Москве, — делится россиянка.

— Побывали в Несвиже, посетили замок. Теперь очень рекомендую всем! И день провели в парке Сула — отличное место. Ехать надо на целый день, очень красиво, — рассказывает женщина.

А вот шопинг занял незначительную часть выходных:

— Были только в трикотажных и продуктовых магазинах. В продуктовых, если расплачиваться картой «Мир», выходит дешевле, чем в России. Купили много колбасы. А вот льняные вещи дороговаты, взяли немного. Но все-таки качество имеет значение, поэтому решили потратиться, — рассуждает Юлия.

Саму поездку собеседница называет «очень бюджетной». За бензин вышло по 1500 российских рублей (64 белорусских) с человека, квартира в центре — 3300 на человека (140 белорусских рублей). На кафе и рестораны Юлия потратила около 5000 тысяч российских рублей (212 белорусских), и столько же на сувениры и еду, вроде колбасы и шоколада.

На вопрос, поедет ли в Беларусь снова, Юлия уверенно отвечает:

— Однозначно да!

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