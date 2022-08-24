Ученые: Собаки тоже плачут от радости, как люди 24.08.2022, 8:19

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Схожие эмоциональные реакции вызывает гормон счастья окситоцин.

Люди плачут не только по печальным поводам, но и когда выражают любовь к близким, получают долгожданную награду, реализуют свои мечты и так далее. Однако вызванные чувствами слезы — отнюдь не исключительно наша прерогатива. Как показали эксперименты японских ученых из Школы ветеринарной медицины Университета Адзабу, Медицинского университета Дзичи и Университета Кэйо, собаки тоже могут плакать от счастья, а именно — при воссоединении с хозяином, причем расставание может длиться всего несколько часов. Об этом рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

При встрече со своим человеком собака демонстрирует крайне аффилиативное поведение: пронзительно смотрит в глаза, виляет хвостом, подпрыгивает, кружится, стремится облизать лицо. Также известно, что в подобные моменты у питомца поднимается уровень окситоцина — нейропептида и пептидного гормона паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, или просто «гормона счастья и любви», отвечающего за отношения в социуме.

Авторы новой работы предположили, что глаза собак наполняются слезами после разлуки с хозяином и их секреция опосредована как раз окситоцином. Вероятно, тем самым животные побуждают нас к заботливому поведению, что помогает сделать взаимоотношения глубже и развивать связь.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые попросили людей оценить фотографии морд собак с искусственными слезами или без них с точки зрения того, насколько хочется позаботиться о них. Оказалось, снимки с будто плачущими животными действительно вызывали больше эмоций, чем другие изображения.

Затем исследователи провели два эксперимента. В первом объем слезной жидкости собак — секрета, находящегося в конъюнктивальной полости и увлажняющего наружную поверхность эпителия роговицы и конъюнктивы — измеряли при помощи пробы Ширмера. Тест проводили в привычной домашней обстановке в присутствии владельца и в течение первых пяти минут после воссоединения с хозяином (спустя пять-семь часов порознь). Анализ показал, что объем слезной жидкости значительно увеличился во время воссоединения.

Во втором эксперименте, который проходил в центрах дневного ухода, объемы секрета сравнивали до и после встречи как с владельцами, так и просто знакомыми людьми. Животные и люди не видели друг друга около пяти часов. В итоге больший объем слезной жидкости выделялся именно во время воссоединения с хозяином, причем показатель был значительно выше исходного уровня.

«Для оценки роли окситоцина в выработке слезы поверхность глаза собак обрабатывали раствором окситоцина и контрольного пептида, содержащего те же самые аминокислоты, но в перегруппированном виде. По итогу объем слез значительно увеличился в присутствии окситоцина, а не контрольного раствора», — рассказывается в статье.

Авторы предыдущих работ, проводившие испытания на мышах, выяснили, что окситоцин стимулирует секрецию слез, воздействуя на рецепторы этого же гормона, экспрессируемые в слезных железах. Другое исследование на грызунах показало, что окситоциновые нейроны в паравентрикулярном гипоталамусе посылают сигналы в верхнее слюноотделительное ядро и участвуют в усиленной выработки этого секрета.

«Следовательно, повышение уровня окситоцина, связанное с положительным и отрицательным эмоциональным возбуждением, может способствовать секреции слез, действуя как на центральные, так и на периферические органы», — объяснили исследователи, подчеркнув, что окситоцин еще действует на рецепторы вазопрессина (пептидный гормон гипоталамуса многих млекопитающих), поэтому в будущем нужно уточнить, какие конкретно рецепторы были затронуты во втором эксперименте.

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