Белорусский мини-футбольный клуб позвал на юбилей плохо замаскированных «дээнэровцев» 25.08.2022, 7:55

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В Беларуси будут играть представители террористов.

22 августа Оршанский клуб «Витэн», выигравший два из трех последних чемпионатов Беларуси по мини-футболу, опубликовал афишу турнира в честь 25-летия клуба. Среди участников есть и один иностранный гость, обозначенный на афише как «Спартак (Донецк, Ростовская обл., Россия)». Но на сайте tribuna.com провели небольшое расследование и пришли к выводу, что это всего лишь плохой камуфляж.

В российской Ростовской области действительно есть город Донецк, но никаких мини-футбольных команд там нет. Зато в Ростовской области есть просто футбольный клуб «Спартак-Донецк». Правда, он 9 марта снялся с розыгрыша российского Д2 «в связи со сложной финансовой ситуацией, возникшей у клуба».

На официальных ресурсах клуба и Ассоциации мини-футбола России (АМФР) никаких сведений о возрождении этой команды нет. Зато неделю назад в одном из ростовских СМИ появилась информация, что тот самый «Спартак-Донецк», который играл в Д2, вдруг провел товарищеский матч с бывшими коллегами по дивизиону из «Ростова».

В соцсетях «Ростова» команда-соперник была обозначена просто как «Спартак-Донецк», без каких-либо объяснений. Но одновременно об этом матче как о своем сообщила и команда с четким заявлением в профиле: «Официальная страница мини-футбольного клуба «Спартак» (Донецк, ДНР)».

Таким образом, именно «дээнэровский» «Спартак» из оккупированного украинского Донецка четко декларирует в соцсетях, что будет участвовать в турнире в Орше — и уже даже выехал в Беларусь.

При этом на афише к соревнованию этот «Спартак» назвал себя так же, как бывший российский — «Спартак-Донецк». А еще раньше соцсети этого «Спартака» называли нашей командой «Спартак-Донецк U-21», который играл в российском Д3 и формально не был связан со «Спартаком-Донецком» из Ростовской области.

При этом у всех команд одна и та же эмблема — с использованием окантовки в виде «георгиевской» ленты.

В итоге все выглядит так, что в Беларуси будут играть представители «ДНР». А их главный тренер Николай Крикун — отец уроженца Горловки Донецкой области, чемпиона Беларуси с «Витэном» и после смены гражданства игрока сборной Беларуси Сергея Крикуна.

Впрочем, и без того, как отмечает автор текста, все сразу намекало, что регистрация клуба «Спартак-Донецк» на территории России — просто фикция, необходимая для того, чтобы Россию за участие клуба с непризнанной цивилизованным миром территорией в профессиональной лиге не наказала УЕФА. Президентом якобы российского клуба значилась Елена Сироватко — судя по соцсетям, жена президента «дээнэровского» «Спартака» Юрия Сироватко, также занимающего пост «министра юстиции» «ДНР».

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