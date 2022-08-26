Играющий в Украине белорусский футболист: Я свой выбор сделал 26.08.2022, 10:48

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Николай Золотов

Николай Золотов рассказал, каково играть в футбол в условиях войны.

Николай Золотов встретил войну в Киевской области, где играл за клуб «Колос» из Ковалевки. Затем в карьере футболиста сборной Беларуси была французская «Бастия» и… снова «Колос». Это сильно удивило, ведь боевые действия в Украине не стихают. Тем временем во вторник, 23 августа, стартовал очередной чемпионат страны по футболу — Николай сыграл весь матч, а его команда победила «Кривбасс» (1:0). В интервью для блога «Отражение» Золотов, подписавший Антивоенную декларацию спортсменов, рассказал, почему вернулся в Украину и каково играть в футбол в условиях войны.

ВСУ, дорога, Крым

— Вы написали в своем Instagram после матча: «Шчаслiвы вярнуцца ва Украіну праз 8 месяцаў. Дзякуй ЗСУ за гэтую магчымасць». Почему благодарны именно ВСУ?

— Стараниями украинской армии в страну вернулся футбол. Усилия, жертвы ВСУ привели к тому, что в Киеве и на западе Украины более-менее спокойная обстановка. По крайней мере, русские войска не стоят на подступах к столице, а Украина до сих пор сражается и живет.

— Были сложности с оформлением документов?

— Мне помогал и помогает клуб. Но получение вида на жительства сейчас занимает больше времени, чем раньше. Пока жду. Наверное, предстоит и допрос в СБУ. Основная сложность была — добраться до Киева. Первый раз приехал в Украину в начале июля без семьи. Дорога из Беларуси заняла почти трое суток. Первая ночь была в Люблине, вторая — во Львове. Немногие автобусные перевозчики сегодня готовы взять белоруса на борт. Сразу говорили, что будут проблемы на границе. Я объяснял: «Довезите до границы, а дальше уже сам разберусь». Все-таки решил вопрос. Также у меня снимали отпечатки пальцев, был допрос на камеру. Если ты ничего не нарушал, поддерживаешь Украину, то опасаться нечего.

— И что спрашивали?

— Цель визита. Или, например, ездил ли в Крым после 2014-го. Конечно, было немного дискомфортно, но со мной были максимально корректны. Надо просто спокойно относиться. Это касается и блокпостов на въезде в город. Я же постоянно возвращаюсь с тренировок в Киев. Живем с семьей в столице, а тренируемся в Ковалевке. Переписывали личные данные: e-mail, телефон. Похоже, все отслеживается. Один раз полиция брала информацию, один раз — военные. Сейчас уже никаких сложностей. Говорю чуть что, что меня внесли во все базы. Некоторые и узнают. Мол, футболист — все хорошо.

Язык, паспорт, «Бастия»

— Почему решили вернуться в Украину?

— Мы изначально с женой были так настроены. Нам очень комфортно в Украине. Да, есть воздушные тревоги, они напрягают, но к этому можно привыкнуть. Все равно не так страшно, как было месяц после начала войны. Я уверен в ВСУ, Зеленском — все будет хорошо. Единственный момент — супруга опасалась, что будет плохое отношение к русскоговорящим. Мы хорошо понимаем украинский, но пока почти не говорим на нем. Оказалось, что страхи напрасны. По крайней мере, пока. Люди стали заметно больше говорить в быту на украинском, это правильно. Но не встречали косых взглядов по отношению к русскому языку.

— Как насчет белорусского?

— К сожалению, не владею им в должной мере. Наверное, это для многих проблема в Беларуси, что понимаем гораздо больше, чем можем сказать.

— Были другие варианты продолжения карьеры?

— Да. В том числе и более выгодные финансово, но, например, ехать в Казахстан не хотел. Устроиться же в Европе с белорусским паспортом сейчас трудно. Причем дело часто именно в паспорте, а не в квалификации игрока. Ну и желание вернуться в Украину, повторюсь, было большим.

— Как оцените отрезок в «Бастии»?

— Я поздно присоединился к команде — в самой концовке чемпионата. После длительного отсутствия нормальных тренировок и игровой практики почти не выходил на поле (Золотов провел во второй французской лиге один матч. — Прим. ред.). Кроме этого, долго ждал оформления всех документов — эти вопросы решались медленно. Не сделали визу жене и ребенку… Короче, слова у менеджеров «Бастии» разошлись с делом. Это был отрицательный опыт.

«Колос», флаги, риск

— Если ситуация с безопасностью не ухудшится, то как долго вы собираетесь играть в Украине?

— «Колос» — молодой клуб. Ко мне тепло относится руководство, коллектив. Хочу быть частью этой команды и добиться с ней чего-то значимого. Постараюсь, чтобы с Золотовым в составе «Колос» попал в групповой этап еврокубков. Если на это уйдет даже 10 лет и смогу приносить пользу, то буду рад помочь.

— Расскажите о матче первого тура.

— Начинать было тяжело, особенно морально. Главный тренер и президент «Колоса» подобрали очень трогательные слова перед матчем. Плюс мы играли накануне Дня независимости. Украинские флаги, гимн. Слеза подступила — люди столько всего терпят… А физически чувствовал себя неплохо — нас хорошо подготовили к старту чемпионата.

— Матчи чемпионата проходят при пустых трибунах. Каково играть в таких условиях?

— За время коронавируса к этому немного привыкли. Понятно, что хотелось видеть болельщиков, мы для них играем в первую очередь. Но безопасность есть безопасность. Нельзя рисковать жизнями зрителей — стоит немного потерпеть и дождаться более благоприятной ситуации. Тогда будет совсем другой антураж.

— Но сами же футболисты рискуют.

— Никто в Украине не застрахован от трагедии: ни водители такси, ни продавцы. Даже если дома работаешь на удаленке, все равно может прилететь. Чем футболисты отличаются от обычных людей? Мы понимали, на что шли. К тому же, это наша профессия, за которую получаем деньги. Надеюсь, для телезрителей футбол — хоть какая-то отдушина.

Укрытие, позиция, ребенок

— Был ли инструктаж перед матчем, как действовать при воздушной тревоге?

— Нет. Стадионы, допущенные к чемпионату, оборудованы бомбоубежищами. На матчах есть стюарды. Поэтому все знают, как поступать. Свисток судьи — матч останавливается — и в укрытие. Да и за время жизни вне тренировок уже привыкли к сиренам. Нет паники.

— Опасались, что на День независимости могут быть «прилеты»?

— Да. В Киеве 24 августа было семь сигналов тревоги. За неделю до этого было предупреждение, что если есть возможность, то лучше уехать из столицы. К счастью, в Киеве ничего не случилось, но пострадали от ударов другие регионы.

— Знаете, что 24 августа «Рух» с «Металлистом» играли 4,5 часа из-за воздушных тревог?

— Конечно. Не позавидуешь командам — им максимально не повезло. И это только сам матч длился столько — учитывайте еще время на разминку. Стресс для организма. Футбол — не теннис, где другая нагрузка. Там матч может длиться и несколько часов, а у нас мышцы готовы к игре 90 минут или, реже, 120. Но ничего не поделать. Перед стартом чемпионата предполагали, что такое может случиться. Надо принимать это как данность.

— Вам не кажется, что, вернувшись в Украину, вы сжигаете мосты с Беларусью? В нынешней ситуации невозможно представить, что вас позовут в сборную.

— Особо не рассчитываю, что меня вызовут. Даже рассматривать, скорее всего, не будут. Но не я отвечаю за результат сборной. Не нужен главному тренеру, федерации — их решение. Если это из-за моей позиции, поддержки Украины, то я сделал свой выбор.

— Вы сомневались, стоит ли высказываться? Ведь очень многие наши спортсмены в силу разных причин сегодня молчат.

— Вообще нет. Хотелось бы жить так, чтобы не обманывать людей и не называть черное белым, а белое черным. И мне важно воспитать ребенка в таком же русле. Пострадаю я — ну что ж, знал, на что шел. Поэтому не было ни капли сомнений. Наверное, мне настолько хорошо в Украине. За полтора года, что прожил здесь, не встретил еще ни одного плохого человека. Начиная от прошлого арендодателя квартиры до работников «Колоса». Разве что небольшое неудобство: мы с женой в Украине одни с ребенком, без бабушек и дедушек, которые могли бы прийти на помощь. С другой стороны, проведем с дочерью больше времени.

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