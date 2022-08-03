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В Харьковской области ВСУ уничтожили самоходную реактивную установку разминирования

  • 3.08.2022, 4:00
В Харьковской области ВСУ уничтожили самоходную реактивную установку разминирования

Редкий трофей.

Вооруженные силы Украины уничтожили в Харьковской области российскую самоходную реактивную установку разминирования, которую также называют Змей Горыныч.

Редкая техника была уничтожена совместными усилиями воинов 112 Бригады Сил территориальной обороны и артиллеристами 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Редкий трофей! Ювелирная работа! Так будет со всеми оккупантами! Не скроетесь! Всех похороним в благодатной украинской земле! Слава ВСУ», — сообщили в командовании.

Установка УР-77 может использоваться для разминирования противотанковых минных полей.

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