Ученые: Шесть тысяч лет назад люди ели необычные на вкус арбузы 3.08.2022, 8:02

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Такой перекус был обычным делом для людей эпохи неолита.

Ученым известно, что окультуривание дикого арбуза произошло в Африке, но оставался невыясненным вопрос, где и когда это случилось. До недавнего времени считалось, что древние люди начали выращивать эти плоды в долине Нила около четырех тысяч лет назад, и это предположение подтверждали археологические данные, пишет Molecular Biology and Evolution.

Теперь, однако, срок начала окультуривания арбуза могут отодвинуть почти на два тысячелетия в прошлое, в эпоху неолита. Это стало возможно благодаря геномному анализу найденных во время археологических раскопок семян — одного их древнейших образцов растительного материала, доступного генетикам для изучения.

Проанализировав геном семян арбуза, обнаруженных на стоянке древних людей Уан-Мухаггиаг на территории современной пустыни Сахара в Ливии, ученые установили, что они принадлежали арбузу с горькой мякотью. Скорее всего, древние ливийцы выращивали эти растения не ради мякоти, а ради многочисленных семян, которые до сих пор едят вялеными или жареными, используют в приготовлении супов и при тушении.

Сравнив геномные данные древних арбузов из Ливии и Судана (который считается прародиной культурного арбуза), авторы работы выяснили, что ближайшие родственники арбуза сегодня произрастают в Западной Африке и тоже используются для получения съедобных семян. Лишь много сотен лет спустя, когда случайная мутация отключила производство горьких кукурбитацинов в плодах арбуза, люди начали выплевывать семена и употреблять в пищу мякоть.

К слову, семена арбуза вкусны и богаты маслами, при этом, в отличие от мякоти, не горчат даже у диких растений. Судя по следам человеческих зубов на семенах из Ливии, такой легкий перекус был обычным делом для людей эпохи неолита.

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