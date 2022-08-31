«Оплатила транспортный налог за авто, которые на меня не зарегистрированы» 3 31.08.2022, 10:13

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Белоруска возмущена действиями налоговой.

То, что транспортный налог должны платить только те белорусы, на которых транспорт числится в базах данных ГАИ, факт общеизвестный. Но жизнь порой может преподносить сюрпризы, пишет abw.by.

У читательницы Татьяны в августе случилось несчастье – не стало отца. В его собственности было две ГАЗели, обе находятся в Минске, причем одна из них разобрана и не на ходу. Один автомобиль зарегистрирован в Новогрудке, а второй, насколько известно Татьяне, на транзитных «номерах». При этом авто стоят на СТО, их попросили оттуда убрать. «Куда их ставить, если у меня нет мест для их парковки? Можно ли оставить вдоль дороги, на парковке магазина и т.д. или только на платной стоянке?» – задается вопросом читательница, но это не главная ее проблема:

- Звонила в налоговую инспекцию Новогрудка, сообщила о смерти папы и хотела приостановить начисление транспортного налога. Мне выставили сумму за 2021 год, и я ее оплатила, а за 2022-й, сказали, ничего не приостанавливается, будет потом платить наследник, – озадачена Татьяна. – Подскажите, так ли это и могу ли я отправить какие-то документы, чтобы с момента смерти налог не начислялся? По факту получается, что я оплатила транспортный налог за машины, которые на меня не зарегистрированы.

А где наследник?

Еще раз напомним: транспортный налог нужно оплачивать только тем людям, на которых зарегистрированы транспортные средства. Поэтому вывод первый: на читательнице нет зарегистрированных машин, поэтому и обязательств по уплате транспортного налога у нее нет (смотрим статьи 307-1, 307-2 и 307-7 Налогового кодекса).

Вывод второй: согласно ст.47 НК налоговое обязательство умершего гражданина переходит к его наследнику. Ключевое слово в данном случае – «наследник». Татьяна не вступала в наследство, не пользуется и никогда не пользовалась машинами, зарегистрированными на ее отца. По данной причине она в настоящий момент никакой не наследник, обязательств платить налог за умершего у нее нет.

Вывод третий: правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается его смертью (ч.2 ст.16 Гражданского кодекса). В связи с этим транспортный налог на умершего начисляться не должен, у умершего нет никаких прав и обязанностей по понятным причинам.

Еще один важный момент: при отсутствии наследника или отказе от наследства непогашенные суммы налоговых обязательств умершего признаются безнадежным долгом и списываются в специальном порядке.

А теперь самый главный вывод: транспортный налог за умершего отца Татьяна платить не должна, такой налог в принципе начислен ошибочно.

Что делать?

Можно вступить в наследство, и тогда обязанность платить транспортный налог будет лежать на наследнике. Но Татьяна делать этого не хочет, ей попросту не нужны машины в аварийном состоянии. Поэтому, если и остальные наследники откажутся от машин (или других наследников просто нет), то можно обратиться с заявлением в администрацию района о признании имущества бесхозным. И тогда уже суд решает, что делать с машинами: либо утилизировать, либо обратить в собственность администрации.

Забрать машины и поставить их во дворе, пусть и с соблюдением правил парковки и стоянки, тоже не выход. Представители ЖКХ могут признать машины автохламом, и попросить или привести их в надлежащий вид, или «перебазировать» на охраняемую стоянку, которая потребует внесения платы за хранение.

Как вернуть транспортный налог?

Ситуация такова, что извещение об уплате транспортного налога выставлено умершему человеку, поэтому и оплата произошла как бы от него. Учитывая, как мы говорили выше, что Татьяна не является плательщиком данного налога, он уплачен ошибочно.

Кстати, налоговая инспекция согласно ч.12 ст.69 Налогового кодекса обязана в течение 10 рабочих дней снять с учета в налоговом органе гражданина при получении информации о его смерти. Почему такую информацию налоговая не получила, история умалчивает, а обязанности такую информацию предоставлять у Татьяны как дочери умершего нет. Но раз уж она налоговую посетила, то просто нужно передать им документы о смерти отца, после чего с учета его снимут, плательщика не будет. Транспортный налог начисляться тоже не должен.

Чтобы вернуть необоснованно уплаченные суммы транспортного налога, Татьяне нужно обратиться с заявлением и комплектом документов в налоговую инспекцию. Доказать ошибочность выставления транспортного налога умершему с учетом приведенных нами положений законодательства, полагаем, труда не составит.

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