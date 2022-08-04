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45% работников крупнейших предприятий Беларуси получают менее $500

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  • 4.08.2022, 10:19
45% работников крупнейших предприятий Беларуси получают менее $500
Фото: bymedia

Опубликованы данные по Минску и регионам.

В Беларуси собирают данные о зарплатах работников флагманских компаний. По ним можно определить, какая часть работников зарабатывает менее тысячи рублей.

Обследование о распределении работников по размеру зарплат в РБ организуют в мае и ноябре. Отчеты дают организации страны за исключением микробизнесов (до 16 работников) и малых компаний без ведомственной подчиненности, сообщают Banki24.by.

В мае 2022 сбор информации охватил 2,47 млн работников. В относительном выражении это около 58,7% занятого населения за тот же месяц (по данным Белстата). Во всех случаях приводится начисленная зарплата, то есть зарплата до вычета подоходного налога, взноса работника в ФСЗН (1%), профсоюзных взносов, алиментов, штрафов и т. д.

Иными словами, 1000 рублей зарплаты на руки (получки) примерно соответствуют 1140-1160 BYN начисленной зарплаты. Таким образом, в мае 2022 года удельный вес работников с зарплатой до 1000 BYN по Беларуси составил 38,7%. Если брать не начисленные зарплаты, а «получки», то доля работников с зарплатой ниже 1000 BYN превысит 45%.

Что касается Минска, доля работников с начисленной зарплатой до 1000 BYN достигла 23,4%. При этом в Заводском районе столицы насчитали 26,9% работников с зарплатой до 1000 BYN, в Ленинском — 24,0%, в Московском — 23,4%, в Октябрьском — 20,4%, в Партизанском — 19,0%, в Первомайском — 22,1%, в Советском — 27,5%, во Фрунзенском — 29,3%, в Центральном — 21,9%.

В Брестской области доля работников с начисленной зарплатой менее 1000 BYN составила 43,3%. В самом Бресте удельный вес этой категории занятых достиг 33,1% (минимум области), по Барановичам — 44,2%, в Пинске — 45,2%, по Брестскому району — 42,9%, по Барановичскому району — 48,8%, по Пинскому району — 54,0%, по Ганцевичскому району — 57,2% (максимум области).

В Витебской области доля работников с начисленной зарплатой до 1000 BYN составила 46,6%. По Витебску удельный вес этой категории достиг 42,6%, по Новополоцку — 33,7% (минимум), по Витебскому району — 44,6%, по Лепельскому району — 54,7%, по Оршанскому району — 46,4%, по Полоцкому району — 41,8%, по Шарковщинскому району — 67,8% (максимум).

В Гомельской области доля работников с начисленной зарплатой ниже 1000 BYN составила 44,6%. По Гомелю удельный вес этой категории достиг 40,7%, по Гомельскому району — 53,9%, в Жлобинском районе — 38,0%, по Кормянскому району — 66,2% (максимум), по Мозырскому району — 41,9%, по Речицкому району — 37,6%, по Светлогорскому району — 35,5% (минимум).

В Гродненской области доля работников с начисленной зарплатой менее 1000 BYN составила 43,3%. По Гродно удельный вес этой категории достиг 36,0% (минимум), по Волковысскому району — 41,8%, по Вороновскому району — 57,3% (максимум), по Гродненскому району — 38,5%, по Лидскому району — 47,2%, по Островецкому району — 39,1%, по Слонимскому району — 49,8%.

В Минской области доля работников с начисленной зарплатой до 1000 BYN составила 36,2%. По Жодино удельный вес этой категории достиг 27,6%, по Борисовскому району — 40,5%, по Минскому району — 23,3% (минимум), по Молодечненскому району — 43,0%, по Мядельскому району — 49,4% (максимум), по Слуцкому району — 44,3%, по Солигорскому району — 31,9%.

В Могилевской области доля работников с начисленной зарплатой ниже 1000 BYN составила 46,6%. По Могилеву удельный вес этой категории достиг 39,3%, в Бобруйске — 46,3%, по Костюковичскому району — 47,5%, по Кричевскому району — 49,8%, по Могилевскому району — 39,1% (минимум), по Мстиславскому району — 66,5% (максимум), по Осиповичскому району — 43,6%, по Шкловскому району — 42,1%.

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