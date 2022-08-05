ВСУ ударили по складу оккупантов в Новой Каховке

ВСУ ударили по складу оккупантов в Новой Каховке2
- 5.08.2022, 18:08
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Фотофакт.
Украинские военные нанесли очередной удар по складу российских военных в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
Об этом 5 августа в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.
«В Новой Каховке раздался мощный взрыв. Прямое попадание в очередной склад «гуманитарки». Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами», – говорится в сообщении.
Оккупанты проводят в Новой Каховке постоянные проверки местных жителей.
«Ищут панически тех, кто предоставляет информацию, а оно не работает, потому что орков ненавидят почти все. И куда бы они в очередной раз не спрятали свое дерьмо, его найдут и уничтожат!» – подчеркнули в ВСУ.