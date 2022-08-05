В Беларуси зарегистрировали федерацию футгольфа 1 5.08.2022, 18:11

Это вид спорта, который является производным от гольфа и футбола.

В Беларуси зарегистрировали федерацию футгольфа. Это вид спорта, который является производным от гольфа и футбола. Игрок должен пройти поле с лунками (их может быть 9 или 18), стараясь загнать футбольный мяч в каждую и сделать при этом как можно меньше ударов.

Минюст сообщает, что это республиканское общественное объединение, которое ставит своей целью «развитие футгольфа в Беларуси посредством образовательной, физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной, спортивной и просветительской деятельности».

Новые общественные организации редко регистрируются в нашей стране. В последний год Минюст провел масштабную «зачистку» гражданского общества. Были ликвидированы несколько сотен общественных организаций самой разной направленности — правозащитные, образовательные, экологические и даже детские хосписы и объединения пчеловодов-любителей.

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