Синоптики рассказали, когда в Беларуси спадет жара 6.08.2022, 16:26

В страну придут грозы.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности для большей части территории Беларуси на воскресенье, 7 августа.

Белгидрометцентр предупреждает, что ночью и утром большей части территории страны прогремят грозы. А на востоке будет “греметь” и днем.

«При грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы в отдельных районах по юго-востоку – град», — говорят синоптики.

Для минчан на 7 августа также прогнозируют грозу.

Зато температура воздуха ожидается вполне комфортная. Днем столбик термометра поднимется до +19..+25°С.

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