«На этот раз мы будем готовы и пойдем до конца»2
- 6.08.2022, 20:34
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Белорусы готовятся к освобождению страны.
Telegram-канал «Баста!» публикует письмо читателя, приуроченное ко второй годовщине белорусских протестов:
— Друзья, скоро два года будет, как мы продолжаем бороться с бандитами, которым не до законов!
Они не могут победить нас! Потому нас большинство!
Время идёт не в их пользу! Мы-то выстоим и победим! И построим прекрасную страну с нуля... А у этих нет будущего.
Пройдет немного времени и мы увидим, как суды на самом деле должны работать.
Мы увидим настоящих руководителей, которые будут патриотами Беларуси, будут служить нашему прекрасному народу.
Увидим реформы в МВД, где будут брать образованных парней, которые будут служить народу, а не этих бандитов.
Также «азаренков» не будет. Глупеньких мальчишек на ТВ, лживых и продажных.
Друзья, разговаривайте со своими близкими о ситуации в стране и в Украине. Вдохновляйте и поддерживайте друг друга! И приветствуйте друг друга так, как приветствуют настоящие белорусы.
А забастовка и протесты неизбежны. Очень скоро мы выйдем и победа уже будет наша. На этот раз мы будем готовы и пойдем до конца.
Наша возьме.
Жыве Беларусь!