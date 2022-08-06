«На этот раз мы будем готовы и пойдем до конца» 2 6.08.2022, 20:34

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Фото: onliner.by

Белорусы готовятся к освобождению страны.

Telegram-канал «Баста!» публикует письмо читателя, приуроченное ко второй годовщине белорусских протестов:

— Друзья, скоро два года будет, как мы продолжаем бороться с бандитами, которым не до законов!

Они не могут победить нас! Потому нас большинство!

Время идёт не в их пользу! Мы-то выстоим и победим! И построим прекрасную страну с нуля... А у этих нет будущего.

Пройдет немного времени и мы увидим, как суды на самом деле должны работать.

Мы увидим настоящих руководителей, которые будут патриотами Беларуси, будут служить нашему прекрасному народу.

Увидим реформы в МВД, где будут брать образованных парней, которые будут служить народу, а не этих бандитов.

Также «азаренков» не будет. Глупеньких мальчишек на ТВ, лживых и продажных.

Друзья, разговаривайте со своими близкими о ситуации в стране и в Украине. Вдохновляйте и поддерживайте друг друга! И приветствуйте друг друга так, как приветствуют настоящие белорусы.

А забастовка и протесты неизбежны. Очень скоро мы выйдем и победа уже будет наша. На этот раз мы будем готовы и пойдем до конца.

Наша возьме.

Жыве Беларусь!

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