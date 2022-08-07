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Украинские ударные дроны эффектно уничтожили девять единиц техники РФ

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  • 7.08.2022, 14:38
  • 3,916
Украинские ударные дроны эффектно уничтожили девять единиц техники РФ
иллюстрационное фото

В СБУ рассказали о наводящем ужас на оккупантов оружии.

Украинские защитники продолжают активно использовать беспилотники не только для разведки позиций и перемещений российских войск, но и для ликвидации оккупантов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины в воскресенье, 7 августа, лишь за минувшую неделю с помощью ударных БПЛА были уничтожены девять единиц техники ВС РФ.

Также отмечается, что в ее уничтожении вместе с сотрудниками спецслужбы участвовали бойцы 112-й бригады территориальной обороны.

«Всех оккупантов ждет настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле», — подчеркнули в ведомстве.

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