Украинские десантники показали, как британскими гаубицами уничтожают оккупантов 3 7.08.2022, 16:22

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Видеофакт.

Украинские десантники активно применяют против российских оккупантов британские гаубицы L119. Их используют на фронте на юге Украины.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На кадрах показана работа артиллеристов Десантно-штурмовых войск. Они уже освоили британские 105-мм гаубицы L119 и используют их в Херсонской области.

Десантники подчеркнули, что британские артиллерийские системы являются скорострельными и мобильными, что чрезвычайно важно в бою. Гаубицы помогают защитникам эффективно поражать и уничтожать огневые цели оккупантов.

Стоит отметить, что в июле стало известно об использовании украинскими военными L119. Гаубица стреляет всеми стандартными 105-мм полуфиксированными боеприпасами НАТО, а также реактивными снарядами. Максимальная дальность выстрела может составлять от 11,5 до 19 км.

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