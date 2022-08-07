Подростка ударило током на рыбалке под Волковыском 7.08.2022, 17:01

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иллюстрационное фото

Он неудачно забросил удочку вблизи линии электропередач.

В Волковысском районе 14-летнего ребенка ударило электрическим током во время рыбалки, сообщает БелТА.

Он неосторожно забрасывал удочку вблизи линии электропередач возле деревни Шандры Волковысского района. В результате с ожогами его доставили в больницу.

К сожалению, такие случаи далеко не редки. Дело в том, что сейчас современные удочки делают из углепластика (углерод, который входит в состав волокон, является хорошим проводником тока). Кроме того, удочки сейчас достигают в длину до семи метров. А линии электропередач с напряжением от 10 000 до 330 000 вольт обладают такими свойствами, что не обязательно касаться проводов — чтобы получить удар током достаточно пронести под ними удочку на плече. Отсюда и случаи электрических ожогов по всему телу, которые могут стать причиной и смерти.

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