Только в одну область Украины с начала войны не прилетали российские ракеты 9 7.08.2022, 18:41

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Больше всего страдает от российских снарядов Донецкая и Луганская области.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что Черновицкая область остается единственным регионом, куда не прилетали вражеские ракеты.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская — 4 тысячи раз, Николаевская — 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не прилетало, это Черновицкая область», — рассказал он.

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