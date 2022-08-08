HIMARS накрыли огнем Антоновский мост, штабы и склады оккупантов 8.08.2022, 7:30

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В Мелитополе уничтожены более 100 российских солдат.

В ночь на понедельник, 8 августа, ряд местных СМИ сообщил об ударах ВСУ по складам и штабам российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

В частности, появилась информация об очередном успешном ударе украинских военных по Антоновскому мосту, который россияне используют для восполнения потерь в живой силе и технике, пишет «Новое время».

Также сообщается об успешных ударах по Дарьевскому мосту через Днепр и по мосту в районе Каховской ГЭС.

В Мелитополе ВСУ атаковали аэродром и бывший завод РЕФМА. Также была зафиксирована робота российской ПВО. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники, а также более 100 оккупантов.

Федоров отметил, что на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

«Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении», — написал он.

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