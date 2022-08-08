ВСУ ликвидировали подполковника танковой дивизии РФ

ВСУ ликвидировали подполковника танковой дивизии РФ2
- 8.08.2022, 7:42
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Также смерть захватчика подтвердили в РФ.
В Украине ликвидирован офицер российской армии - военнослужащий 90-й танковой дивизии, подполковник Виталий Цикул.
Об очередном двухсотом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») в Twitter. Также смерть захватчика подтвердили в РФ.
Виталий Цикул был родом из города Чебаркуль Челябинской области. О его похоронах российские пропагандистские СМИ сняли целый сюжет.
Детали гибели подполковника не сообщаются. Говорилось лишь о том, что он «героически» погиб в ходе так называемой военной «спецоперации» РФ против Украины.
Как отмечает «Главред», российская 90-я танковая дивизия (в/ч 86274), где служил захватчик, дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях РФ. Соединение входит в состав Центрального военного округа. Командиром с 2021 года является гвардии полковник Рамиль Ибатуллин.