ВСУ ликвидировали подполковника танковой дивизии РФ 2 8.08.2022, 7:42

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Также смерть захватчика подтвердили в РФ.

В Украине ликвидирован офицер российской армии - военнослужащий 90-й танковой дивизии, подполковник Виталий Цикул.

Об очередном двухсотом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») в Twitter. Также смерть захватчика подтвердили в РФ.

Виталий Цикул был родом из города Чебаркуль Челябинской области. О его похоронах российские пропагандистские СМИ сняли целый сюжет.

Детали гибели подполковника не сообщаются. Говорилось лишь о том, что он «героически» погиб в ходе так называемой военной «спецоперации» РФ против Украины.

Как отмечает «Главред», российская 90-я танковая дивизия (в/ч 86274), где служил захватчик, дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях РФ. Соединение входит в состав Центрального военного округа. Командиром с 2021 года является гвардии полковник Рамиль Ибатуллин.

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